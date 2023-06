Eolie Music Fest, aprono Elisa e Motta

Da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio le Isole Eolie (Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli) saranno lo scenario naturale dell’Eolie Music Fest. Come di consueto, la manifestazione – giunta quest’anno alla sua terza edizione – sarà piena di appuntamenti esclusivi che si terranno tra terra e mare (a bordo del palco-caicco turco lungo 27 metri). Tra coloro che hanno preso parte alle precedenti edizioni, figurano anche Subsonica, Daniele Silvestri, Coma_Cose, Willie Peyote, Ensi, Mannarino, Nu Genea. L’ideazione e la cura della kermesse sono di Marea Eventi. Il direttore artistico è Samuel Romano affiancato da Andrea Biviano. Il festival è patrocinato dalla Regione Sicilia.

Festa del movimento

Musica, bellezze paesaggistiche e tanti altri incontri, tra cui talk e panel, intendono offrire agli spettatori nuove esperienze indimenticabili legate all’ascolto, declinato in varie forme, mentre si è immersi in una natura ancora selvaggia e a tratti incontaminata. Si possono dunque provare emozioni sempre nuove in un festival che è in continua evoluzione, proprio come la terra che lo ospita. Allo stesso tempo saranno attivati progetti speciali dedicati al territorio e alla sua tutela.

Sul mare

Una delle caratteristiche peculiari dell’Eolie Music Fest consiste nel fatto di abbinare la musica e l’intrattenimento a concetti chiave come turismo consapevole e sostenibilità. Su queste splendide isole di origine vulcanica al largo di Messina si terranno i vari appuntamenti musicali. Le performance di molti artisti si terranno nelle baie di fronte alle Isole Eolie a bordo del caicco turco di quasi 30 metri usato come main stage itinerante.

Nelle strade

Altri momenti imperdibili del festival si terranno anche a terra, offrendo l’opportunità di scoprire, grazie alla musica, alcuni posti speciali delle isole dell’arcipelago eoliano. Nel corso della manifestazione, per esempio, le street performance saranno all’ordine del giorno e aperte a tutti nei vicoli e nelle piazze delle Isole: chiunque può prenotarsi ed esibirsi in concerti pop-up. C’è anche un grande ritorno: quello dello studio di registrazione del Festival all’interno dell’Hotel Carasco di Lipari, inaugurato nel 2022 e sempre di più un luogo di condivisione creativa ad accesso libero.

L’apertura

Dopo le anteprime di giovedì 29 e venerdì 30 giugno, con musica dal vivo e dj set, sabato 1° luglio la bellezza mozzafiato di Salina sarà lo scenario per l’imperdibile live di Elisa. La cantautrice friulana sarà anticipata da Motta, che si esibirà sul palco-caicco.

Il calendario

Il cartellone del festival musicale delle Eolie deve essere ancora completato con vari altri nomi del panorama italiano. Tuttavia, ecco un riepilogo dei primi Big annunciati dall’organizzazione, delle date e delle location in cui si potrà assistere ai loro concerti: Sabato 1° luglio – Salina Motta Elisa Domenica 2 luglio – Vulcano Piero Pelù Myss Keta Motel Connection Lunedì 3 luglio TBA Martedì 4 luglio – Lipari TBA Radio R101 Live Dj Set Mercoledì 5 luglio – Stromboli Clementino Ensi La rappresentante di Lista Giovedì 6 luglio – Stromboli Sud Sound System 99 Posse Africa Unite Venerdì 7 Luglio – Stromboli Eolie Music Fest – Party