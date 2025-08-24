Enzo Salvi annulla tutti gli spettacoli: “Mia madre è in fin di vita, non posso abbandonarla”

Roma, 24 agosto 2025 – Enzo Salvi annulla tutti gli spettacoli. Il comico romano lo ha annunciato attraverso un videomessaggio, nel quale ha spiegato il motivo per il quale non ha potuto mettere in scena lo show al Festival Euromediterraneo di Altomonte, provincia di Cosenza, in Calabria: “Amici di Altomonte, con grande dispiacere devo comunicarvi che questa sera non potrò essere presente. Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato. Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e i miei sentimenti. Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione.

Il comico, visibilmente provato dalla situazione che sta affrontando insieme alla madre Bruna, ha poi pubblicato su Instagram una story nella quale, cercando di reagire con il massimo ottimismo, scrive “Forza amore mio” a corredo di una foto irriverente che lo ritrae in compagnia della madre mentre entrambi fanno la linguaccia.

Attorno ad Enzo Salvi si sono strette subito molte persone e tanti sono stati sui social network i commenti di solidarietà e di affetto tanto per lui quanto per la madre: “Forza Enzo, siamo con te”, “La mamma sarà orgogliosa di te” sono alcuni dei commenti. La speranza è che la situazione possa evolvere in positivo.