Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Spettacoli
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pensioni oggiMaltempo ItaliaUcraina RussiaMacron SalviniMotoGp Ungheria
Acquista il giornale
SpettacoliEnzo Salvi annulla tutti gli spettacoli: “Mia madre è in fin di vita, non posso abbandonarla”
24 ago 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Enzo Salvi annulla tutti gli spettacoli: “Mia madre è in fin di vita, non posso abbandonarla”

Enzo Salvi annulla tutti gli spettacoli: “Mia madre è in fin di vita, non posso abbandonarla”

Il comico romano ha affidato la spiegazione di quello che sta succedendo a un videomessaggio sul web. La foto sorridente: “Forza amore mio”

Enzo Salvi annulla gli spettacoli: "Mia madre è in fin di vita"

Enzo Salvi annulla gli spettacoli: "Mia madre è in fin di vita"

Roma, 24 agosto 2025 – Enzo Salvi annulla tutti gli spettacoli. Il comico romano lo ha annunciato attraverso un videomessaggio, nel quale ha spiegato il motivo per il quale non ha potuto mettere in scena lo show al Festival Euromediterraneo di Altomonte, provincia di Cosenza, in Calabria: “Amici di Altomonte, con grande dispiacere devo comunicarvi che questa sera non potrò essere presente. Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato. Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e i miei sentimenti. Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione.

Il comico, visibilmente provato dalla situazione che sta affrontando insieme alla madre Bruna, ha poi pubblicato su Instagram una story nella quale, cercando di reagire con il massimo ottimismo, scrive “Forza amore mio” a corredo di una foto irriverente che lo ritrae in compagnia della madre mentre entrambi fanno la linguaccia. 

Attorno ad Enzo Salvi si sono strette subito molte persone e tanti sono stati sui social network i commenti di solidarietà e di affetto tanto per lui quanto per la madre: “Forza Enzo, siamo con te”, “La mamma sarà orgogliosa di te” sono alcuni dei commenti. La speranza è che la situazione possa evolvere in positivo. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata