Enrico Silvestrin contro Fedez: polemiche infinite su Love Mi

Enrico Silvestrin contro Fedez. Oggetto del contendere: i cantanti di Love Mi, il concerto che anche quest'anno il rapper ha organizzato in piazza Duomo. Un concerto che ha fatto molto discutere, anche e soprattutto per la presenza di cantanti alquanto controversi. Basti pensare che alcuni dei nomi che erano sul palco durante la passata edizione sono già finiti nel dimenticatoio. Ma, d'altro canto, i gusti musicali dei giovani cambiano spesso a una velocità inimmaginabile. Così come gira la ruota della fortuna di certi performer.

Un dibattito nel quale è intervenuto a gamba tesa Enrico Silvestrin, ex vj di grido di Mtv, poi addirittura concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018 e oggi particolarmente attivo sui social network e in alcuni salotti televisivi. "Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro" ha scritto su Twitter. "Stam...a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della merda di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura" ha proseguito Silvestrin. "Anche il pubblico ha l'Autotune" ha continuato.

Oltre alle contestazioni di Enrico Silvestrin, sono arrivate anche altre critiche in Rete al concerto di Piazza Duomo: un video denuncia insulti dal pubblico ad Orietta Berti, Annalisa e Matteo Romano. Ma, si sa, l'educazione non è purtroppo un valore coltivato da tutti. E di questo l'organizzazione non può essere responsabile.

La replica da parte di Fedez e dell’organizzazione di Love Mi non è ancora arrivata, ma probabilmente non si farà attendere. A rispondere, intanto, ha pensato parte del pubblico che ha dato a Silvestrin del “boomer”. In soldoni, lo ha definito troppo vecchio per poter comprendere il reale significato dell’evento.