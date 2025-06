Enrico Mentana lascia La7? Post criptico: “Devi capire quando è il momento di staccare”

Enrico Mentana abbandona La7? Sono in tanti a porsi questa domanda nelle ultime ore e ad alimentare quello che per ora sembra soltanto un gossip estivo è lo stesso giornalista con un post su Instagram particolarmente criptico. “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1 - scrive il giornalista -. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato “per sempre”, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo”. Parole che sembrano preparare il terreno a una rivelazione successiva.

“Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”. Che la rivelazione possa quindi risiedere in queste parole? Che quindi Enrico Mentana abbia deciso di lasciare dopo 15 anni il Tg di La7?

Per ora si tratta di voci senza conferma nè smentita. Il dato di fatto è che il giornalista è sempre stato un pioniere nel mondo dell’informazione televisiva italiana – basti pensare che proprio a lui e alla sua squadra si deve la fondazione del Tg5 ben 33 anni fa - e che quindi potrebbe effettivamente sentire la necessità di una nuova sfida.

Cosa potrebbe succedere a questo punto è difficile da immaginare, anche perché effettivamente non esiste ancora alcuna ufficialità in merito a nessun tipo di ipotetica decisione presa da “Mitraglia” – il soprannome era stato dato ad Enrico Mentana a inizio carriera a causa della sua tendenza a parlare velocemente, aspetto che oggi, anche viste le ormai famose “maratone” televisive, è un po’ sparito dal suo modo di fare informazione – sul proprio futuro. E, va considerato, anche perché il contratto di Enrico Mentana con La7 scade nel 2026. Il dato di fatto è che le “Maratone Mentana” non possono in nessun caso essere facilmente sostituite.

Già l’anno scorso il giornalista aveva paventato la possibilità di lasciare l’azienda, in quel caso all’indomani di una querelle con Lilli Gruber e a causa del mutismo dei vertici su quell’episodio. Che sia arrivato per lui il momento di preparare davvero i bagagli?