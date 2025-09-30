Torna Emma Marrone: appuntamento oggi alle 19

Milano, 30 settembre 2025 - Emma Marrone sta tornando con nuova musica. Ad annunciarlo è la stessa cantautrice salentina, che ha seminato alcuni indizi molto espliciti prima in giro per l’Italia e ora sui propri profili social. Alcuni mesi fa aveva annunciato di avere intenzione di fermarsi, dopo un periodo molto intenso tanto dal punto di vista degli impegni musicali quanto per diverse vicissitudini personali. Aveva bisogno di fare un po’ “il punto”, Emma Marrone. D’altro canto, era diverso tempo che non si prendeva una vera pausa. E così ha fatto. Qualche mese di silenzio, musicale visto che dai social network non è di fatto mai sparita del tutto, e ora eccola pronta a tornare.

Nei giorni scorsi in diverse città d’Italia sono comparsi pannelli molto espliciti, con la domanda “Quando torni?”. Scritte anonime, ma che subito avevano fatto pensare a un nome importante della scena musicale italiana. E in tanti le avevano ricondotte proprio ad Emma Marrone.

Oggi ecco alcune stories molto esplicite proprio sul suo profilo Instagram: prima “Quando torni?” e poi “Stasera h 19:00”. Impossibile, quindi, non far crescere l'attesa in vista di qualcosa di nuovo, probabilmente un brano che anticipa un nuovo album. D’altro canto, l’ultimo disco in studio di Emma è ‘Souvenir’ e porta la data del 2023. I fan la aspettano e lei non vede l’ora di tornare a rispondere “Presente”.