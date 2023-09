Ema Stokholma, dall’infanzia difficile all’amore con Angelo Madonia

Aveva solo 15 anni, Morwenn Moguerou, quando è arrivata in Italia. Oggi quella ragazza è nota col nome d’arte Ema Stokholma, apprezzata dj, speaker, scrittrice, pittrice e artista versatile a tutto tondo. All’epoca del suo arrivo in Italia, Ema scappava dalla Francia e da un passato segnato da traumi e violenze. Soprattutto in quei momenti, la musica rappresentava per lei un rifugio e un conforto. Come ha raccontato la diretta interessata negli anni, Ema è cresciuta con una figura materna che maltrattava lei e suo fratello Gwendal, poco più grande della sorella. Stokholma ne ha parlato nel libro ‘Per il mio bene’, uscito nel 2020 per HarperCollins.

Moda e musica

Nel nostro Paese Morwenn, classe 1983, era venuta in cerca del padre e che ha trovato, senza però riuscire a instaurare un rapporto con il genitore. In Italia, però, la ragazza è riuscita a crearsi un percorso professionale. È diventata una modella ricercata lavorando anche per grandi maison italiane e internazionali. Ma la passione per la musica ha preso il sopravvento. La giovane ha lavorato in diverse discoteche ed è diventata dj. Contemporaneamente si è fatta notare in radio e in tv. Anche per far fronte alla r moscia che la caratterizza, come ha spiegato la stessa Morwenn ha preferito scegliere un nome d’arte e così la Moguerou è diventata per i più Ema Stokholma.

Televisione

Ema ha debuttato nel piccolo schermo nel 2013, conducendo un programma legato ai premi MTV Italian Awards. Con la sua grande amica Andrea Delogu, altra presentatrice talentuosa, Stokholma è apparsa in show come ‘Jump! Stasera mi tuffo’ su Canale 5 e poi ‘Aggratis!’ su Rai 2. Su Radio 2 è diventata una speaker di punta e una commentatrice di eventi come il Festival di Sanremo e l’Eurovision. Nel 2017 ha partecipato alla sesta edizione dell’adventure game ‘Pechino Express’, vincendo in coppia con Valentina Pegorer (‘Le Clubber’). Nel 2022 la speaker e dj ha gareggiato a ‘Ballando con le stelle’ esibendosi con il professionista Angelo Madonia. I due, che si sono classificati terzi, si sono innamorati durante la trasmissione. In precedenza Ema ha avuto una relazione – terminata nel 2018 – con il rapper e producer Gemitaiz.

L’amore

All’inizio Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno cercato di vivere la loro storia lontano dai riflettori quando non erano impegnati nelle prove e nelle dirette di ‘Ballando’. Tuttavia poco dopo il programma la coppia è andata a convivere. Angelo è già padre di due bambine, Alessandra e Matilde, con le quali Ema ha creato subito un bel legame. L’artista ha conosciuto anche le ex di Angelo, madri delle bambine. La loro è una serena famiglia allargata. In un’intervista a ‘Nuovo’, uscita a giugno 2023, Madonia ha detto che sarebbe pronto a sposare Ema e a darle un figlio.

I conti col passato

Di recente Ema Stokholma ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha raccontato di essere tornata, dopo molti anni, a Romans-sur-Isère, in Francia, dove da bambina e da ragazzina aveva vissuto con la madre e il fratello. È stata una breve visita che però ha richiesto molto coraggio alla conduttrice. In lei sono riaffiorati ricordi molto dolorosi. “Quelle strade le ho percorse senza vestiti, nuda come un bruco verme quando scappavo dalle botte”, ha scritto Ema su Instagram. “Da quel ponte mia madre mi disse di buttarmi, oggi non so perché istintivamente ci ho sputato nell’acqua”. Ha concluso Stokholma: “Sono stata dove da bambina non pensavo di aver un oggi, come per dire ‘Guarda che sei viva e stai alla grande, guarda che stringerai i denti e diventerai sensibile’. La verità? Ho vomitato tutta la notte”. Insieme a lei c’era Angelo Madonia, che le è stato accanto anche in questo frangente molto duro, ma forse necessario per prendere sempre più consapevolezza del presente che vive attualmente, in vista di un futuro più roseo.