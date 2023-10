Elodie, nuovo brano dance, terza data a Milano e album con Milo Manara: “Voglio farvi tornare a casa stanchi”

Elodie Di Patrizi e Milo Manara, la strana coppia. Anche se ormai la 33enne cantante romana ha abituato pubblico e critica a non porre alcun limite alle proprie proposte artistiche. E in questo caso le novità annunciate sono tre.

Elodie le ha lanciate attraverso una diretta Instagram. Pochi minuti, ma tre annunci importanti. "Prima del Forum non avevo idea di chi fossero le persone che mi seguivano - ha spiegato -. Mi sono guardata intorno per capire. Sono tornata a casa e ho pensato di dover fare qualcosa di 'cattivo', che faccia tornare a casa stanchi i fan. Bisogna tornare a casa devastati. I fan mi hanno ispirata. Milo Manara ha disegnato per me la cover del disco. Per me è stato potentissimo, emozionantissimo. L'ho scoperto molto giovane, Milo Manara è stato il primo artista che mi ha fatto scoprire la potenza e la libertà del corpo femminile".

Una copertina del disco che la ritrae senza veli esattamente come l'immagine del video del brano 'A fari spenti' che ha fatto molto discutere. Una copertina che è già un cult, visto che porta la firma di uno dei più grandi disegnatori e fumettisti del secolo: Milo Manara.

"Quello che sto facendo può essere visto come puro esibizionismo, ma c'è molto altro. C'è consapevolezza del corpo, c'è libertà" ha aggiunto Elodie.

Che ha poi annunciato la terza data al Forum di Assago e fatto ascoltare ai fan che hanno seguito la diretta social una parte del nuovo brano, quello che dovrebbe far "tornare a casa stanchi" i fan. Un brano "cattivo" e decisamente dance. Sì, si tornerà a casa decisamente stanchi dai suoi concerti.