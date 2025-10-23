Live X Factor 23 ottobre: l’eliminato della prima puntata

Milano, 23 ottobre 2025 – Dodici esibizioni di grande spessore, due manche e la prima, dolorosa, eliminazione nella prima puntata dei Live di X Factor 2025 di giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su Now. Una puntata nella quale si è esibita anche la prima ospite di questa edizione, ovvero Annalisa.

Layana Oriot alla prima puntata dei Live di X Factor 2025

A rompere il ghiaccio della gara è eroCaddeo della squadra di Achille Lauro con ‘E penso a te’ di Lucio Battisti. E riceve solo commenti positivi da parte dei quattro giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro. “Per me eroCaddeo ha un dono: un conto è cantare bene, un altro conto è emozionare. Toccare una canzone sacra come questa non è da tutti. Amico mio, tu sei un grande artista” commenta Achille Lauro. Sul palco arriva poi Rob della squadra di Paola Iezzi: Roberta Scandurra canta ‘You oughta now’ di Alanis Morrissette. Tocca a Tellynonpiangere della squadra di Francesco Gabbani con ‘La musica non c’è’ di Coez. “Pezzo fatto molto bene, ma esibizione un po’ sotto tono” commenta Jake La Furia. Quarta in gara: Amanda Bottini della squadra di Jake La Furia con ‘Wrecking Ball’ di Miley Cyrus. Tocca a Viscardi della squadra di Paola Iezzi con ‘Yes I know my way’ e ‘Chillo è nu buono guaglione’ di Pino Daniele. Ultima della prima manche è Layana Oriot della squadra di Achille Lauro che porta sul palco ‘Gli uomini non cambiano’ di Mia Martini.

PierC alla prima puntata dei Live di X Factor 2025

A dare il via alla seconda manche è Delia Buglisi della squadra di Jake La Furia con ‘Signor tenente’ di Giorgio Faletti e ‘Brucia la terra’ di Nino Rota. Che strega tutti. Seconda sul palco è Michelle Lufo della squadra di Francesco Gabbani con una versione elettronica di ‘En e Xanax’ di Samuele Bersani. Nono ad esibirsi è Alessandro Tomasi, in arte Tomasi, della squadra di Jake La Furia che canta ‘Lucciole’ di Blanco. Tocca poi all’unica band di X Factor 2025: i Copper Jitters della squadra di Achille Lauro. Con ‘Tutti frutti’. Chiedono anche scusa, seppur imbeccati dal loro coach, per l’atteggiamento strafottente delle selezioni. Penultima ad esibirsi è Mayu Lucisano della squadra di Paola Iezzi con ‘Tutti’ di Calcutta. A chiudere la gara è PierC della squadra di Francesco Gabbani con ‘Rocket man’ di Elton John.

A finire in ballottaggio nella prima puntata dei Live di X Factor 2025, quella di giovedì 23 ottobre, sono stati Amanda Bottini della squadra di Jake La Furia e i Copper Jitters di Achille Lauro. Gli eliminati della prima puntata dei Live di X Factor 2025 sono proprio i Copper Jitters.