Ellen DeGeneres, dal successo al ritiro dalle scene

Chissà se, in futuro, qualcuno penserà di produrre una serie sulla vita di Ellen DeGeneres. Perché gli ingredienti, in questa storia, ci sono davvero tutti: dal successo mondiale alla forte crisi dell’impero creato fino all’annunciato ritiro della star, avvenuto nelle settimane scorse. Ecco cosa è successo.

Il successo di Ellen DeGeneres

Nata in Louisiana nel 1958, dopo la morte della sua ex fidanzata, Ellen DeGeneres scrive una lettera a Dio chiedendogli spiegazioni e quel testo diventa il fulcro di un suo monologo e di una serie di interventi comici intitolati “Phone Call to God” che la portano anche ospite in tv. Inizia a fare cabaret e nel 1982 il canale Showtime la indica come “la persona più divertente d’America”. Continua con gli spettacoli e ottiene sempre più spazio in tv, tra interviste e interventi che sottolineano la sua verve comica e di intrattenitrice. Il boom arriva nel 1994 grazie alla serie tv “Ellen” che dura per 4 anni, fino al 1998. Nella seconda stagione, il personaggio – e anche lei stessa – si dichiarò lesbica e fu l’episodio più seguito di tutta la programmazione. Il successo iniziò a calare nelle ultime due stagioni e la serie venne cancellata dopo 4 anni. Tornò a teatro e ammise che il coming out – del quale non si era pentita – aveva portato ad un netto ed evidente calo delle proposte lavorative. Torna in tv con “ Th e Ellen Show” ma dura solamente una stagione per gli ascolti non convincenti. Nel 2003 arriva la svolta grazie al talk show “The Ellen DeGeneres Show”. Il programma ottiene uno share altissimo, viene lodato dalla critica e conquista diversi premi, inclusi Emmy per il “miglior talk show”. Presenta anche gli Oscar nel 2007 e nel 2014.

The Ellen DeGeneres Show: il boom di ascolti, le polemiche e la chiusura

Il The Ellen DeGeneres Show è diventato un vero e proprio fenomeno in America, confermando il successo anno dopo anno. A partire dal 2003 è andato in onda fino al maggio 2022. Sono stati centinaia gli ospiti che si sono seduti davanti alla conduttrice per essere intervistati ma, negli anni, non sono mancate polemiche e tensioni con alcune celebrità. Tra i casi più celebri ricordiamo quello con Taylor Swift. Mentre era nel suo salotto televisivo, Ellen chiese alla cantante a chi fosse dedicata e indirizzata la canzone del 2012 “We Are Never Ever Getting Back Together” dove ribadisce e canta più volte l’impossibilità di tornare insieme ad un suo ex fidanzato. La Swift ha preferito non rispondere ma Ellen non si è lasciata scalfire dalla non risposta e ha deciso di far apparire, sullo schermo, una serie di fotografie della star insieme ad alcune celebrità che aveva frequentato o conosciuto, chiedendo di suonare una campana non appena fosse uscita l’immagine del diretto interessato. La cantante è apparsa a disagio e ha chiesto ad Ellen di fermarsi. Dopo la sua ospitata, Taylor ha commentato così l’accaduto: “Tutte le volte che vengo nel suo show, lei mette un tizio diverso sullo schermo, questo mi fa mettere in dubbio ciò che io rappresento come essere umano”. Lo stile pungente, diretto, a volte eccessivo di Ellen DeGeneres è stato, da sempre, la cifra del programma ma è stato anche spesso criticato dai suoi detrattori che hanno giudicato troppo diretto il suo stile, fonte di disagio per alcuni degli ospiti del suo talk show. Ma gli ascolti e la fama della conduttrice continuavano a confermare il buon riscontro da parte del pubblico. Nel 2020 avviene la crisi del programma e del personaggio. Ellen DeGeneres viene travolta da uno scandalo. Nel luglio di quell’anno, dieci ex dipendenti del The Ellen DeGeneres Show hanno accusato la conduttrice di aver creato un'atmosfera "tossica" sul set, parlando addirittura di "razzismo, paura e intimidazione".

Viene evidenziato e riportato un presunto mancato intervento dei dirigenti e molestie verso le dipendenti, "micro-aggressioni e abusi razzisti" verso persone nere, il licenziamento di alcuni impiegati per aver preso un congedo medico o per lutto. Infine anche la sostituzione della sua troupe con altri lavoratori non sindacalizzati nei primi tempi della pandemia legata al Covid-19. Le voci aumentano: il comico e podcaster Kevin T. Porter definisce, via Twitter, la DeGeneres come una delle persone più cattive mai conosciute. Numerose persone intervengono, c’è addirittura chi riferisce di qualcuno licenziato perché l’aveva salutata o guardata negli occhi. Venne avviata un' indagine ed Ellen condivise una dichiarazione al suo staff, ammettendo le sue responsabilità sulla situazione del posto di lavoro nello show e – testualmente - impegnandosi a "correggere i problemi". Si scusa pubblicamente e legge un lungo messaggio rivolto ai suoi collaboratori: "Il primo giorno del nostro show, ho detto a tutti nel nostro primo incontro che 'The Ellen DeGeneres Show' sarebbe stato un luogo di felicità: nessuno avrebbe mai alzato la voce e tutti sarebbero stati trattati con rispetto. Ovviamente, qualcosa è cambiato e sono delusa nell’apprendere che non è stato così. E per questo, mi dispiace. Chiunque mi conosca sa che è l'opposto di ciò in cui credo e di ciò che speravo per il nostro show”. Nel settembre 2020 ha aperto la stagione chiedendo perdono, anche al pubblico a casa. A maggio 2022, “The Ellen DeGeneres Show” ha terminato la sua messa in onda dopo anni di grande successo.

L’annuncio del ritiro dalle scene

Nei giorni scorsi, durante una sua partecipazione al Luther Burbank Center for the Arts di Santa Rosa, in California, Ellen DeGeneres ha ironizzato (in parte) su quanto accaduto dopo la chiusura del suo show: “Permettetemi di aggiornarvi su quello che mi è successo dall'ultima volta che mi avete vista. Ho comprato delle galline. E, oh sì, e sono stata espulsa dal mondo dello spettacolo per essere cattiva”. Durante il suo intervento, ha ammesso parte della sue responsabilità, confessando di essere stata molto dura, ai tempi del programma, “e di essere stata un capo immaturo”. Poi ha spiegato: “Dicevo: 'Non mi interessa quello che la gente dice di me’. Ora mi rendo conto di averlo detto all'apice della mia popolarità." Dopo il suo spettacolo teatrale che sta portando in giro in America, il pubblico potrà vederla su Netflix con uno speciale proprio sul suo show itinerante. Ma i progetti potrebbero terminare qui. Alla domanda di un fan se ha in mente di tornare a recitare in un film o a Broadway, lei è stata chiara: “Questa è l'ultima volta che mi vedrai. Dopo il mio speciale su Netflix, io ho chiuso”.