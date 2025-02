Masterchef, l’eliminato della puntata dei misteri

Emozioni e misteri nella serata di Masterchef Italia di giovedì 6 febbraio. Due puntate cariche di tensione, anche per la presenza del maestro dei misteri Pablo Trincia.

Si riduce sempre di più il numero degli aspiranti chef ancora in gara. Siamo ai magnifici 8, sono loro ad aver iniziato la serata di giovedì 6 febbraio: Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia; Katia, impiegata 43enne della provincia di Napoli; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia; Jacopo detto Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo.

Davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli gli otto concorrenti hanno dovuto affrontare una Mystery Box a tema “crime” che li ha messi di fronte a un “delitto gastronomico” alla presenza del giornalista, autore e podcaster Pablo Trincia. La Mystery Box è stata seguita da un Invention Test a tema musicale guidato da Giorgio Locatelli in veste di dj che per l’occasione ha mixato grandi successi della musica inglese associando ciascuno di questi a un piatto. La prova in esterna ha visto poi gli aspiranti chef sfidarsi al Mart di Rovereto, in provincia di Trento, uno dei Musei di arte moderna e contemporanea più importanti d’Italia e d’Europa. Ospite d’onore è stato lo chef Jacopo Ticchi.

A dover lasciare il talent show di cucina targato Sky è stato un nome eccellente di questa edizione: Gianni. Gianni e Mary avevano ricevuto il grembiule nero al termine della prima puntata per poi sfidarsi con i perdenti della prova in esterna al Pressur Test per l’eliminazione. E alla fine ad avere la peggio è stato Gianni.