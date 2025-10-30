Live X Factor 2025, l’eliminato del 30 ottobre

Milano, 30 ottobre 2025 – E alla fine è arrivato il primo Tilt. Alla seconda puntata dei Live di X Factor 2025. Il talent show in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now ha vissuto la propria seconda, sofferta, eliminazione. La puntata di giovedì 30 ottobre ha visto gli undici concorrenti rimasti – i primi eliminati erano stati i Copper Jitters – sfidarsi in due manches. Ospite della seconda serata è stata Emma Marrone.

Layana - ‘Amandoti’ dei CCCP

eroCaddeo - ‘Sere nere’ di Tiziano Ferro

Viscardi - ‘Virtual insanity’ di Jamiroquai

Mayu - ‘Unconditionally’ di Katy Perry

Rob - ‘Ti sento’ dei Matia Bazar

PierC - ‘Locked out of heaven’ di Bruno Mars

tellynonpiangere - ‘Abissale’ di Tananai

Michelle - ‘Next to me’ degli Imagine Dragons

Amanda - ‘No time to die’ di Billie Eilish

Tomasi - ‘Kurt Cobain’ di Brunori Sas

Delia - Medley n. 2 Pink Soldiers

A finire in ballottaggio al termine della seconda puntata dei Live di X Factor 2025 sono Amanda e Michelle. I quattro giudici esprimono voti in maniera paritaria. E quindi si va al Tilt, il primo di questa nuova stagione del talent show condotto da Giorgia. Il televoto sceglie di salvare Michelle ed eliminare Amanda. Che era al secondo ballottaggio, dopo quello della prima puntata.