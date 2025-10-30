Live X Factor 2025, l’eliminato del 30 ottobre

Milano, 30 ottobre 2025 – E alla fine è arrivato il primo Tilt. Alla seconda puntata dei Live di X Factor 2025. Il talent show in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now ha vissuto la propria seconda, sofferta, eliminazione. La puntata di giovedì 30 ottobre ha visto gli undici concorrenti rimasti – i primi eliminati erano stati i Copper Jitters – sfidarsi in due manches. Ospite della seconda serata è stata Emma Marrone.
Le assegnazioni della squadra di Achille Lauro
Layana - ‘Amandoti’ dei CCCP
eroCaddeo - ‘Sere nere’ di Tiziano Ferro
Le assegnazioni della squadra di Paola Iezzi
Viscardi - ‘Virtual insanity’ di Jamiroquai
Mayu - ‘Unconditionally’ di Katy Perry
Rob - ‘Ti sento’ dei Matia Bazar
Le assegnazioni della squadra di Francesco Gabbani
PierC - ‘Locked out of heaven’ di Bruno Mars
tellynonpiangere - ‘Abissale’ di Tananai
Michelle - ‘Next to me’ degli Imagine Dragons
Le assegnazioni della squadra di Jake La Furia
Amanda - ‘No time to die’ di Billie Eilish
Tomasi - ‘Kurt Cobain’ di Brunori Sas
Delia - Medley n. 2 Pink Soldiers
L’eliminato
A finire in ballottaggio al termine della seconda puntata dei Live di X Factor 2025 sono Amanda e Michelle. I quattro giudici esprimono voti in maniera paritaria. E quindi si va al Tilt, il primo di questa nuova stagione del talent show condotto da Giorgia. Il televoto sceglie di salvare Michelle ed eliminare Amanda. Che era al secondo ballottaggio, dopo quello della prima puntata.