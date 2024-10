Ballando con le Stelle 2024, chi è il primo eliminato? Cosa è successo nella terza puntata

Terza puntata di ‘Ballando con le Stelle’ e finalmente prima eliminazione di questa edizione. “Dio sia lodato” commenta Guillermo Mariotto, interpretando il pensiero un po’ di tutto il pubblico.

Ballerini per una notte questa sera sono due: la coppia formata da Fabio Caressa e dalla moglie Benedetta Parodi.

Le pagelle della terza puntata di Ballando con le Stelle 2024

In realtà più che di prima eliminazione si tratta di primo spareggio: la prima coppia eliminata di questa edizione di ‘Ballando con le Stelle’ sarà comunicata all’inizio della prossima puntata dal talent show condotto da Milly Carlucci.

I primi a rompere il ghiaccio nella gara sono Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Il conduttore ha avuto alcuni problemi fisici durante la settimana e questo un po’ si è fatto sentire. Ossini continua ad essere fermo e glaciale. Non ci siamo. Cominciamo subito con la polemica fra Massimiliano Ossini e Alan Friedman: il primo ha affermato di aver ballato meglio del secondo nella passata puntata. Insomma, è chiaro che Ossini abbia le visioni. La coppia totalizza 22 punti.

Seconda coppia: Furkan Palali ed Erica Martinelli. Il sempre affabile Furkan Palali, peraltro. Se nella scorsa puntata era stato legnoso, una settimana dopo è cambiato ben poco. La giuria gli aveva dato 17 punti nelle prime due puntate di ‘Ballando con le Stelle’, questa volta gliene attribuisce 20. “Il mio giudizio è inquinato dal sentimento, vedo un grande futuro davanti a te soprattutto se continuerai a parlare bene di me” scherza Selvaggia Lucarelli. “Io sono molto più diretto e obiettivo, non ho il timore di Selvaggia che hanno gli altri. Io ti vedo non legnoso, ma proprio di cemento” fa da contraltare Guillermo Mariotto. Che infatti dà un impietoso 0. E Furkan Palali lo prende con la consueta sportività. “Se non prendi rischi non puoi avere successo”: è una delle poche cose non spocchiose che abbia detto sino a oggi.

Tocca poi a Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Anche lui durante la settimana ha dovuto fare i conti con importanti problemi fisici dati dalla diverticolite. In ogni caso, è molto meno rigido rispetto all’attore turco che lo ha preceduto. A questa coppia vanno 12 punti. Spiccano lo 0 di Guillermo Mariotto e l’1 di Selvaggia Lucarelli.

Quarta coppia in gara: Federica Nargi e Luca Favilla. Questa è una delle coppie favorite per la vittoria finale del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci. E infatti sfoderano un valzer clamoroso. I giudici li premiano con un totale di 46 punti. Con ben tre 10.

In pista li seguono Sonia Bruganelli e Carlo Aloja. Sonia Bruganelli che arriva da una settimana di polemiche e problemi fisici a causa di un infortunio a una costola. Insomma, questa puntata potrebbe intitolarsi ‘Ballando con i degenti’. Ovviamente anche in questo caso non mancano le schermaglie fra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: “Se ricevi critiche ti senti in difficoltà, mentre quando davi critiche al Grande Fratello tua figlia non ti stava guardando?”. Brava Selvaggia. “Sei tu che mi vedi come la moglie di (Paolo Bonolis, ndr), hai intervistato il mio ex marito e l’hai sempre trattato bene” ribatte lei. “Sonia, sei tanto confusa” sottolinea di nuovo Selvaggia Lucarelli. “Perché una come te viene a ‘Ballando con le stelle’?” chiede Fabio Canino. “Per ballare” risponde Sonia Bruganelli. Raggiungono 27 punti.

Tocca poi ai Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli. Che mostrano una performance ancora una volta che con la danza ha ben poco a che fare. Commozione in studio per il racconto di Ivano dei Cugini di Campagna e della sua esperienza con il coma. La giuria attribuisce loro 33 punti, con il 10 di Guillermo Mariotto.

Irrompono in pista poi Fabio Caressa e Benedetta Parodi, i due ballerini per una notte. Bravissimi e molto emozionanti, ricevono 50 punti dalla giuria. Il ballerino per una notte della prossima puntata sarà Raoul Bova.

I ballerini per una notte Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Poi si torna alla gara, con Alan Friedman e Giada Lini. Bravi e tutto sommato anche abbastanza coinvolgenti. “Devi far parlare un po’ i giudici, ci interrompi costantemente” lo incalza Selvaggia Lucarelli. “Sei un po’ ripetitivo, attenzione a non annoiarci” aggiunge la giurata. Alla coppia vengono attribuiti 29 punti.

Seguono Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. E come sempre si muovono in una categoria a parte. Sono bellissimi da vedere, hanno un’energia pazzesca. “Anna Lou, tu racconti la tua vita senza mai piangerti addosso. Prima abbiamo visto qualcuno raccontare la propria vita da privilegiati in lacrime” sottolinea Selvaggia Lucarelli, lanciando una nuova frecciata a Sonia Bruganelli. Olè. “Come sono uscita dai momenti bui della vita? Guardando il mondo, ci sono molte più cose belle che cose brutte”: Anna Lou Castoldi nuova guru. La giuria dà loro 43 punti, con un 10 da parte di Guillermo Mariotto.

In pista arrivano Federica Pellegrini e Angelo Madonia e la loro esibizione è caratterizzata da una delicatezza e una grazia molto emozionanti. Che bravi. Il punteggio dato dai giudici è di 35 punti.

Poi tocca a Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Ballano in maniera splendida e infatti la giuria li premia con 48 punti. Quasi il massimo possibile.

Luca Barbareschi è stato fra i protagonisti della terza puntata di 'Ballando con le Stelle'

La coppia seguente è quella composta da Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Ballano benissimo, nonostante l’infortunio alla costola di Nina Zilli. Dopo l’esibizione ecco la polemica: “Pasquale La Rocca ha spinto troppo” afferma Selvaggia Lucarelli. “Un commento così dopo che abbiamo lavorato tanto non me lo aspetto” risponde il ballerino. Il punteggio finale della giuria è di 38 punti.

La penultima coppia in pista è quella di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Sono stratosferici. La loro esibizione è emozione pura. La giuria dà loro il massimo: 50 punti, più 20 della scorsa puntata ovvero un totale di 70.

Ultima coppia in gara è quella di Tommaso Marini e Sophia Berto. Volteggiano con grande cuore e grinta. La giuria dà loro 41 punti.

Passano direttamente alla quarta puntata Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto, Nina Zilli e Pasquale La Rocca, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Angelo Madonia, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, I Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli, Furkan Palali ed Erica Martinelli.

Allo spareggio vanno Sonia Bruganelli e Carlo Aloja e Alan Friedman e Giada Lini.