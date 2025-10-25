Eliminati Ballando con le Stelle 25 ottobre: cosa è successo? Selvaggia Lucarelli, stilettate ai conduttori Rai e a Barbara D’Urso: “Rosicona”

Roma, 25 ottobre 2025 – Il primo spareggio a Ballando con le Stelle 2025. Nella quinta puntata del talent show di ballo di Raiuno condotto da Milly Carlucci, quella andata in onda sabato 25 ottobre, è successo di tutto in pista e fra i concorrenti e i cinque giurati Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerina per una notte è stata l’attrice Maria Esposito, Rosa Ricci in ‘Mare fuori’. Maria Esposito che viene ufficialmente invitata da Milly Carlucci come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025

I primi ad esibirsi sono Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. “Stasera abbiamo deciso di essere più severi con tutti” avvertono Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. “La vostra esibizione è stata un po’ troppo da balera” commenta l’opinionista. “Orrendino” commenta Guillermo Mariotto. La giuria dà loro 26 punti, con i 4 di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Seconda coppia in gara: la Signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. I giurati attribuiscono loro un punteggio di 22 punti. Terzi in gara: Marcella Bella e Chiquito. Selvaggia Lucarelli dà loro addirittura 1. Il totale del loro punteggio è 14 punti. Marcella Bella, come al solito, la prende bene: “Che peccato, mi avete dato troppo: mi aspettavo di meno da voi”. Tocca poi a Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, con una rumba. Magnini che si commuove per il momento difficile che sta vivendo l’amico Massimiliano Rosolino. La giuria dà 48 punti a Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, diversi i 10. Ballano poi Andrea Delogu e Nikita Perotti. “Tu dici di non distinguere la destra dalla sinistra ed è strano in Rai, dove i conduttori distinguono bene. Soprattutto la destra in questo periodo”: la stilettata di Selvaggia Lucarelli arriva forte e chiarissima. Il loro quickstep raccoglie 44 punti, con un 10 di Guillermo Mariotto. Scendono quindi in pista Fabio Fognini e Giada Lini. “In settimana sono caduto in monopattino” racconta l’ex tennista. “Ma come? Uno dei campioni sportivi più importanti del mondo cade come un pirla?” si stupisce Selvaggia Lucarelli. “Non sono soddisfatta” aggiunge l’opinionista. “Eh però sei insoddisfatta sempre, ca..o” la apostrofa lui. Insomma, va tutto in vacca. La giuria dà a Fabio Fognini e Giada Lini un totale di 42 punti. E Rossella Erra, tanto per cambiare, urla. Ottavi ad esibirsi sono Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Loro due ballano in modo pazzesco. E ovviamente la giuria dà loro 49 punti. Solo il 9 di Ivan Zazzaroni impedisce alla coppia di fare l’en plein. Ballano poi Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. La giuria dà loro 37 punti, più i 10 della scorsa puntata: 47 in totale quindi. Seguono Beppe Convertini e Veera Kinnunen. "Vorrei istituire il Premio Beppe Convertini per il migliore dei peggiori” annuncia Guillermo Mariotto dopo aver visto il disastro danzereccio di Beppe Convertini. A lui e Veera Kinnunen vanno 26 punti, con l’ignobile 10 di Guillermo Mariotto. Decima coppia in gara: Martina Colombari e Luca Favilla. Che ballano in modo eccezionale: 47 punti per loro. Penultimi a ballare sono Nancy Brilli e Carlo Aloia. Al loro tango vanno 36 punti. Ultimi in gara: Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Il loro freestyle frutta 40 punti.

“E’ come se tu volessi riprenderti il posto di ballerino-star, perciò spingi troppo e metti a rischio il lavoro di Barbara” commenta Fabio Canino rivolgendosi a Pasquale La Rocca. Che viene però difeso da Carmelita. Segue poi il solito teatrino di Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso e viceversa. “Stai rosicando perché a TvTalk mi hanno chiesto su chi punto per la vittoria di Ballando con le Stelle e io ho detto Francesca Fialdini” ha spiegato la giurata. “E questo per quale motivo?” ha ribattuto Carmelita. "Non sbattere gli occhi, Barbara”. “Adesso non posso più neanche sbattere gli occhi, Selvaggia?”. “Cavoli Barbara, sei tutto quello che hai fatto in tv: il trash. Rosicona” commenta Selvaggia Lucarelli. “Mi sembra bizzarro, bislacco, che un giurato dopo poche puntate dica chi per lui può vincere” incalza ancora l’ex conduttrice Mediaset. Insomma, il teatrino ormai ha superato il ridicolo.

La giuria alla quinta puntata di Ballando con le Stelle 2025

A finire allo spareggio sono la Signora Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale e Beppe Convertini con Veera Kinnunen. I primi eliminati di questa edizione di Ballando con le Stelle saranno decretati all’inizio della prossima puntata, ovvero quella di sabato 1 novembre.