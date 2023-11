Amici, Elia Fiore eliminato senza sfida

Elia Fiore non è più un ballerino di Amici. Dopo la puntata di domenica 19 novembre, la sua situazione all'interno del talent show di Maria De Filippi è precipitata. La sua permanenza nella scuola di Canale 5 era già in bilico dopo che il ballerino aveva raggiunto solo l'ultimo posto in classifica nella sfida di danza di domenica. Posizione che lo avrebbe dovuto mandare automaticamente in sfida. In sostanza, Elia Fiore avrebbe dovuto giocarsi la permanenza ad Amici 2023 sfidando un potenziale concorrente venuto da fuori. Così però non è stato. A ufficializzare la sua esclusione è stato il suo insegnante, Emanuel Lo: "Non ti farei fare neanche la sfida, perché io la decisione con te l’ho già presa ed è quella di non continuare questo percorso" ha spiegato durante il daily di Amici nel pomeriggio di lunedì 20 novembre il ballerino e coreografo. Che poi ha chiesto ad Elia Fiore di fare un'ultima esibizione davanti alle telecamere. “Lo immaginavo, ho sempre saputo di essere per pochi” ha commentato lo stesso ormai ex allievo di Amici.

Elia Fiore ha quindi ballato in freestyle prima di lasciare definitivamente il talent show di Canale 5. Un addio tra le lacrime di molti compagni, che non hanno accettato di buon grado la decisione di escluderlo dal programma. Chi lo sostituirà nella scuola? Chi occuperà il suo banco? Probabilmente si saprà qualcosa di più nei prossimi giorni.