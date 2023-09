Chi è Elia Fiore, il ballerino di Amici 23 che ha incantato gli ex allievi

Elia Fiore è uno dei ballerini di Amici 23. Il suo ingresso come allievo nel talent show di Maria De Filippi è avvenuto durante la prima puntata e ha suscitato un certo dibattito fra i professori. Alessandra Celentano non lo ha ritenuto adatto per un banco nella classe, Emanuel Lo invece ha scelto di portarlo nella scuola e di puntare su di lui.

Chi è Elia Fiore? Il ballerino ha 25 anni ed è nato a Vicenza. Proprio come il cantante, ex allievo di Amici, Sangiovanni. E ha studiato a Padova. Proprio come il ballerino e coreografo, ex allievo di Amici, Samuele Barbetta. Due nomi che hanno attraversato la vita di Elia Fiore. E che hanno portato in alto il ballerino. Insieme a Giulia Stabile - all'epoca fidanzata proprio di Sangiovanni e vincitrice della ventesima edizione di Amici -, Samuele Barbetta ha selezionato Elia Fiore proprio per essere presente nel corpo di ballo dei concerti nei palazzetti dello sport di Sangiovanni.

Ora ecco il ballerino varcare le porte del talent show di Canale 5. Qualcuno potrebbe tacciarlo di essere raccomandato. In realtà nel mondo della danza i talenti ad alti livelli si conoscono e incontrano nei medesimi eventi e alle medesime selezioni, perciò la partecipazione ad eventi simili non è così insolita.