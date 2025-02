E’ uscito il disco di Joan Thiele: perché ascoltare ‘Joanita’

Joan Thiele è l’unica artista in gara fra i Big del Festival di Sanremo 2025 - si è classificata al ventesimo posto con la canzone ‘Eco’ - ad aver già pubblicato il disco “post Festival”. E che disco. ‘Joanita’ - che è il soprannome con il quale amici e parenti chiamano la cantautrice di Desenzano del Garda ed è anche il titolo dell’album - regala riflessioni come “Se tu sei dentro me, io mi addormento sul tuo petto. E fingo di essere fragile” de ‘La forma liquida’ o “La croce che canta, passato è passato. Scusa se non parlo ma io scrivo qui per te” in ‘Cruz’. E poi quella ‘Pazzerella’ con la voce della nonna che, seppur con inflessioni dialettali del tutto varie e diverse, non può che far pensare alle parole di tutte le nonne. Già, le parole. Le parole hanno un peso e nel primo disco in italiano di Joan Thiele il loro peso e la loro forza emergono prepotenti.

Così come le sue qualità da producer e musicista. Che si sentono eccome in ‘Joanita’.

“Mi sono presa il mio tempo per vivere e raccontare quello che avevo dentro. Mi sono data un bacio sulla fronte, per rassicurare la bambina dentro di me - racconta sui social Joan Thiele -. Le ho chiesto di fidarsi. Quando sei una ragazzina, non hai paura, sogni e basta, immagini e inventi il futuro. Ed io ho fatto questo. Ho ascoltato ed investigato le mie emozioni, una ad una. E così ho abbracciato la mia chitarra, acceso l’amplificatore e ho iniziato ad urlare. Avete presente quasi tre anni passati in studio, a scrivere, produrre musica, ridere, piangere, sentire tutto. E ora finalmente lasciarlo andare… Grazie a questo album ho ricominciato a sentire tante cose, con la pancia, il mio istinto al primo posto. Ora è vostro, e non potrei essere più felice. Spero vi emozioni quanto ha emozionato me nello scriverlo”.