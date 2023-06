Donna Summer per sempre: asta record per la regina della disco music

In uno dei tanti momenti sexy-trash della serie tv "The Idol", in queste ore al centro degli scandali per l'estrema sessualizzazione, voluta dal protagonista/produttore The Weeknd, della popstar Jocelyn interpretata da Lily-Rose Depp, il "mentore" Tedros suggerisce alla cantante di intonare i suoi nuovi brani al modo di Donna Summer, con la stessa sensuale verità. Donna Summer per sempre: l'asta online di Christie's dedicata ai cimeli della regina della discomusic (1948-2012) si è appena conclusa incassando 907.956 dollari, registrando il 99% di vendite per lotto e il 241% di vendite rispetto alla stima minima. L'asta ha attirato una partecipazione globale di collezionisti da 21 Paesi, con oggetti che sono stati aggiudicati ad acquirenti in Europa, nelle Americhe e in Asia, il 37% dei quali nuovi per Christie's.

Donna Summer rimane una figura cara a molti: regina indiscussa della disco per i suoi fan di tutto il mondo, con classici intramontabili come "I Feel Love", "Love to Love You Baby" e "Bad Girls", la cantante non solo ha rivoluzionato l'industria musicale negli anni '70, ma continua ad affascinare ed eccitare le piste da ballo oggi, sia per gli ammiratori di lunga data che per una nuova generazione di fan. Il marito della popolare cantante, Bruce Sudano, ha dichiarato in un comunicato: "Sono entusiasta per tutti i fan di Donna Summer in tutto il mondo che Christie's abbia offerto questa opportunità unica di condividere la sua visione creativa di musica, arte e moda. Donna ha i fan più fedeli e competenti, e li apprezzava profondamente".

Il lotto più importante della vendita è stato il "Billboard Disco Forum VI Award Presented to Donna Summer" (1979), che ha realizzato 47.880 dollari, più di 120 volte la sua stima minima. Un secondo "Billboard Disco Forum V Award Presented to Donna Summer" (1979) ha realizzato 25.200 dollari. I dipinti di Donna Summer sono stati tra i migliori lotti della vendita. "Chairman of the Board", "Woman at Sunset" e "Scarlet Starlette" hanno realizzato 27.720 dollari ciascuno. Un altro dipinto di Donna Summer, "Tokyo Love Song", ha realizzato 23.940 dollari. Le fotografie offerte nella vendita hanno ottenuto risultati eccezionali, in particolare "Two Polaroids of Donna Summer", vendute per 13.860 dollari, quasi 28 volte rispetto alla sua stima minima. La vendita è stata caratterizzata anche dai testi autografi di Donna Summer. I testi manoscritti di "On the Radio" sono stati venduti a 12.600 dollari contro una stima di 3.000 dollari, mentre "Queen for a day" è stato aggiudicato per 15.120 dollari, 30 volte la stima di 500 dollari. Inoltre, un taccuino manoscritto con schizzi, testi e un elenco delle sue canzoni è stato venduto per 25.200 dollari contro una stima minima di 800 dollari. Una parte del ricavato è destinata a sostenere il St. Jude Children's Research Hospital, la Save The Music Foundation e la Elton John Aids Foundation. ll catalogo "The Collection of Donna Summer" ha mostrato l'ascesa della leggendaria popstar attraverso i suoi cimeli, tra cui i numerosi 45 giri d'oro assegnati dalla Recording Industry Association of America, i testi scritti a mano e gli abiti iconici dei concerti indossati in tutto il mondo. La collezione, ha spiegato Christie's in un comunicato, offriva anche uno sguardo intimo sulla sua vita personale attraverso le polaroid scattate a casa e durante i suoi viaggi, nonché alcuni dei suoi dipinti evocativi, che lei custodiva come passatempo preferito.

Al termine dell'asta, Peter Klarnet, Senior Specialist di Christie's, ha affermato: "Siamo estremamente soddisfatti di questi fantastici risultati. Sono una testimonianza della continua rilevanza della musica di Donna Summer nella cultura popolare e della profonda e duratura passione dei suoi fan multigenerazionali".