Domenica In ospiti 12 ottobre: i protagonisti del salotto di Mara Venier

Roma, 11 ottobre 2025 – Domani, domenica 12 ottobre, dalle 14 alle 17 su Raiuno torna ‘Domenica In’, storico programma della domenica pomeriggio condotto in questa edizione da Mara Venier con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Un programma sempre molto atteso dal pubblico e che, dal punto di vista degli ascolti tv, ha l’arduo compito di gareggiare con la corazzata domenicale di Canale 5: Amici dalle 14 alle 16 e Verissimo dalle 16.30 in avanti.

Diversi gli ospiti nel salotto degli studio ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Si parlerà delle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi insieme alla figlia Evelina. Il talk condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno vede intervenire Barbara Alberti, Simona Izzo e Vladimir Luxuria, mentre da Milano sarà in collegamento il giornalista Vittorio Feltri. Quello della salute di Vittorio Sgarbi è un tema che negli ultimi giorni sta preoccupando molti italiani e sarà interessante capire la situazione dalla viva voce di Evelina Sgarbi.

L’attore Enrico Montesano, che ha festeggiato 80 anni a giugno, e la produttrice cinematografica Rita Rusic saranno protagonisti di due aperti e profondi dialoghi con la conduttrice.

L’illusioniismo sarò protagonista poi con Teo Mammucari che interagirà con il Mago Silvan, un personaggio che per decenni è stato icona per tutti gli appassionati di magia in Italia.

L’angolo dedicato allo stile vede invece Enzo Miccio raccontare il mito di Patty Pravo.