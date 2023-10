‘Zucchero – Sugar Fornaciari’, il documentario sulla vita del cantante

Una delle figure più influenti e di successo nella musica pop italiana e internazionale è Zucchero Fornaciari. Il suo vero nome è Adelmo Fornaciari. Il cantautore e musicista italiano è nato il 25 settembre 1955 a Roncocesi, una frazione di Reggio Emilia. Da ragazzino, poi, si è trasferito con la famiglia in Versilia. Il 21 ottobre, alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, sarà presentato in anteprima il film documentario a lui dedicato ‘Zucchero – Sugar Fornaciari’.

‘Zucchero – Sugar Fornaciari’

Il lungometraggio, che vede alla regia Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, uscirà poi nelle sale il 23, il 24 e il 25 ottobre. L’opera narra la vita e la carriera di Zucchero attraverso le sue stesse parole e quelle di illustri colleghi e amici, tra cui Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. La pellicola ci condurrà lungo un viaggio che va oltre il semplice ritratto di un musicista di successo, esplorando anche i dubbi e le fragilità dell'uomo dietro l'artista. Il film evidenzia il ruolo chiave dell'Emilia come ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, tra la cultura contadina e il blues americano, una connessione che Zucchero ha saputo interpretare e trasmettere in modo autentico e originale nella sua musica.

Carriera

Zucchero ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '70 e ha ottenuto il riconoscimento internazionale negli anni '80 e '90. Ha avuto una carriera musicale eccezionale con più di 60 milioni di dischi venduti, tra cui 8 milioni con l'album ‘Oro, incenso & birra’. Questo disco racchiude brani indimenticabili come ‘Diamante,’ ‘Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle...’ e ‘Diavolo in me’. La musica di Sugar Fornaciari spazia attraverso vari generi, tra cui pop, rock, blues e rhythm and blues. L’artista è noto per la sua potente voce e le sue influenze musicali oltreconfine. Ha lasciato il suo segno in tutto il mondo con performance indimenticabili e collaborazioni con numerosi artisti internazionali di fama, consolidando la sua posizione come uno dei principali interpreti del rock blues in Italia. Con il suo ‘World Wild Tour’, ha attraversato continenti, paesi e città, raggiungendo oltre un milione di spettatori. Il documentario rivela momenti memorabili della sua carriera, tra cui esibizioni al fianco di leggende come Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Brian May e molti altri. Inoltre, ha contribuito a importanti cause benefiche e ha continuato a sostenere iniziative di risonanza mondiale, dimostrando la sua influenza nella cultura musicale globale.

Collaborazioni

Zucchero ha anche collaborato con numerosi artisti internazionali, tra cui Eric Clapton, B.B. King, Paul Young, Sheryl Crow, Luciano Pavarotti e molti altri. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui premi come il Grammy Award e il World Music Award. Fornaciari, inoltre, è noto anche per il suo impegno in opere di beneficenza e per il suo coinvolgimento in eventi musicali di grande importanza. Ha partecipato a numerosi concerti di beneficenza, tra cui ‘Pavarotti & Friends’, ‘Rainforest Fund’ e ‘Italia Loves Romagna’, per non dimenticare la partecipazione al singolo ‘Domani’ con altri suoi colleghi italiani uniti all’indomani del terremoto dell’Aquila nel 2009. Oltre alla sua carriera musicale e prima del nuovo documentario, Zucchero è stato coinvolto al cinema, dove ha prestato la sua voce per il personaggio Clay Calloway nel film ‘SING 2 - Sempre più forte’.

Sanremo

Zucchero ha preso parte al Festival di Sanremo come concorrente in quattro edizioni. Nel 1982 si è classificato al penultimo posto in finale con il brano ‘Una notte che vola via’, precedendo solo Vasco Rossi, ultimo con ‘Vado al Massimo’. Nel 1983, è arrivato ventesimo con la canzone ‘Nuvola’. Nel 1985 si è piazzato al penultimo posto con ‘Donne’ e nel 1986, con ‘Canzone Triste’ è giunto ventunesimo e penultimo.

Vita privata

Zucchero si è sposato due volte. Dal suo primo matrimonio con Angela Figliè sono nate Irene, anch'essa una cantante, e Alice. Dal suo secondo matrimonio con Francesca Mozer è nato un figlio di nome Adelmo Blue. A partire dal 2000, Zucchero risiede a Casa Corvi, una frazione di Pontremoli, nella tenuta chiamata Lunisiana Soul, un nome che combina i toponimi Lunigiana e Louisiana, patria del rhythm and blues. Ha apertamente parlato della sua lotta contro la depressione durante il periodo tra gli anni '80 e '90. Dal 2013 ricopre il ruolo di presidente onorario della squadra di calcio Reggiana.