Ditonellapiaga accende l’estate con ‘Latitante’

Un po' Cuba e un po' pop con venature rap. 'Latitante', il nuovo singolo di Ditonellapiaga è una fusione perfetta per l'estate. Stagione che in diverse zone d'Italia stenta per ora a decollare, ma che dal punto di vista musicale è già entrata nel pienissimo.

E 'Latitante' ne è un esempio. Un brano fresco, ma non privo di contenuti. Ed è proprio quest'ultimo aspetto a rendere questa canzone una vera perla all'interno del panorama estivo. Una canzone che si presta molto a riempire le piste nei club anche per i numerosi cambi di direzione che riesce ad avere in soli tre minuti.

"Quando l'afa dell'estate bussa alle finestre e quella bottiglia ghiacciata rimasta in frigo resta l’unica consolazione in un pomeriggio di un luglio tropicale, non ti resta che controllare le previsioni della settimana sognando un last minute diretto a Cuba, mollare tutto e tutti alle proprie spalle e partire senza lasciare traccia" racconta la stessa Ditonellapiaga.

La cantautrice romana sta vivendo un momento di grandi opportunità, visto che oltre al singolo 'Latitante' anche 'Serial Killer' sarà disponibile entro breve. Il 18 luglio, infatti, esce 'My Spy - The eternal city', film per la cui colonna sonora è stato scritto il brano. Un'altra canzone di Margherita Carducci, vero nome di Ditonellapiaga, 'Repito', è stata utilizzata per accompagnare le immagini del trailer dello stesso film. Insomma, un momento veramente d'oro.