Depeche Mode, tour 2023: date, scaletta e biglietti

C’è grande attesa tra i fan italiani dei Depeche Mode per le nuove tappe della tournée mondiale della band britannica, che tornerà presto a calcare alcuni tra i più importanti palchi nostrani in occasione del ‘Memento Mori World Tour 2023’, uno dei primi live dopo la tragica e improvvisa scomparsa del collega Andrew Fletcher. Il duo elettronico farà per l’occasione il suo ritorno negli stadi, per un totale di 3 date estive davvero da non perdere: ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Le date del Memento Mori Tour 2023 negli stadi dei Depeche Mode

Il gruppo arriverà allo stadio Olimpico di Roma lunedì 12 luglio, poi si prenderà un paio di giorni di pausa e si esibirà allo stadio San Siro di Milano il 14 luglio. I Depeche Mode chiuderanno in bellezza il 'Memento Mori Tour' nel nostro Paese con un’ultima tappa allo stadio Dall’Ara di Bologna, subito prima di proseguire la tournée a Klagenfurt, in Austria, dove è previsto il loro show successivo il 21 luglio. A partire da settembre, inoltre, i due artisti sbarcheranno in Nord America con una serie di tappe nei palazzetti che si chiuderanno a Los Angeles a dicembre.

I biglietti

I biglietti per la tournée sono disponibili sul sito www.ticketmaster.it e su www.ticketone.it e in tutte le rivendite fisiche autorizzate. La disponibilità, in ogni caso, è piuttosto limitata: gran parte dei posti disponibili è infatti già stata venduta. Qui il dettaglio dei prezzi:

Prezzi Depeche Mode allo Stadio Olimpico di Roma

Golden Circle: € 103,50 Prato € 86,25 Tribuna Monte Mario: € 103,50 Distinti numerati: € 74,75 Curva numerata: € 57,50

Prezzi Depeche Mode allo Stadio San Siro di Milano

Golden Circle: € 115,00 Prato: € 103,50 I Settore Numerato: € 115,00 II Settore Numerato: €103,50 III Settore Numerato: € 87,40 IV Settore Numerato: € 75,90 V Settore Numerato: € 63,25 VI Settore Numerato: € 57,50 III Settore Numerato Visione Laterale Limitata: € 87,40 IV Settore Numerato Visione Laterale Limitata: € 75,90 VI Settore Numerato Visione Laterale Limitata: € 57,50

Prezzi Depeche Mode allo Stadio Dall’Ara di Bologna

Golden Circle: € 103,50 Prato: € 92,00 Tribuna Centrale: € 102,50 Distinti Non Numerati: € 69,00 Curva: € 51,75 Tribuna Numerata: € 92,00 Tribuna Numerata Visione Laterale Limitata: € 92,00 Curva visione ostruita: € 51,75

La scaletta

La nuova tournée sarà chiaramente la prima occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo alcuni dei migliori pezzi contenuti nel 15° studio album dei Depeche Mode, ‘Memento Mori’, uscito il 24 marzo 2023 (è il caso di ‘Ghosts Again’, o di ‘My cosmos is mine’). La band interpreterà in ogni caso ovviamente anche tutti i suoi più grandi successi di carriera, da ‘Personal Jesus’ a ‘Just Can’t get enough’, passando per ‘Precious’ e ‘Home’. Qui sotto la scaletta completa del tour presentata nel corso della recente leg europea dello show. 'My Cosmos Is Mine' 'Wagging Tongue' 'Walking in My Shoes' 'It's No Good' 'Sister of Night' 'In Your Room' (Zephyr mix) 'Everything Counts' 'Precious' 'Speak to Me' 'My Favourite Stranger' 'A Question of Lust' 'Home' 'Soul with Me' (versione acustica) 'Ghosts Again' 'I Feel You' 'A Pain That I'm Used To' (Jacques Lu Cont remix) 'World in My Eyes' 'Wrong' 'Stripped' 'John the Revelator' 'Enjoy the Silence'

BIS

'Waiting for the Night' (Bare version) 'Condemnation' (acoustic) 'Just Can't Get Enough' 'Never Let Me Down Again' 'Personal Jesus'