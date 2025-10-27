"Sulla mia musica soffia un Vento forte. X Factor? La prima volta davanti al grande pubblico”

Milano, 27 ottobre 2025 – Quello di Carmelo Jacopo Genovese è un volto già noto a molti appassionati di musica. Anche se forse a ricordare qualcosa in più è il suo nome d’arte: Delvento. Delvento, infatti, ha partecipato a X Factor 2023 fermandosi però alla fase dei Bootcamp. “Da quell’esperienza mi porto una grande prova di forza: è stato il primo super pubblico davanti a cui ho cantato una canzone, mi ha fatto crescere. L’altra faccia della medaglia, però, è stato il fatto di doversi interfacciare con un mondo che mi ha anche disilluso”. Il nuovo ep – il primo dell’etichetta Bellezza Records - uscirà il 31 ottobre e il titolo ‘Vento forte’ è già di per sè evocativo.

Il cantautore messinese Delvento

Delvento, come è nato questo ep?

“E’ un flussso di canzoni che si sono susseguite durante i miei anni fra Messina e Milano. Ci sono voluti due anni e mezzo di lavoro. Il rapporto con il produttore heysimo nasce dopo X Factor 23, ci siamo trovati bene a lavorare insieme, siamo diventati amici e abbiamo deciso di fare un disco. Il primo disco era ‘Vento piano’, ora ecco ‘Vento forte’. Sono carico, aspetto di vedere cosa succederà. Il live è il mio ambiente naturale, spero che questo disco mi porti a suonare in giro”.

Cosa auguri all’ep?

"Non gli auguro niente, perché non vorrei rimanere deluso. Gli auguro semplicemente di uscire e diventare parte di qualcosa”.

Come nascono le tue canzoni?

"Sono il racconto di un vissuto, nascono sempre da una miccia, che a volte crea un’esplosione a catena che fa scrivere di getto mentre altre volte rimane un indizio che custodisco finché non decido di mettermici seriamente. Mi segno tutto quello che vivo, prendo appunti su qualsiasi cosa mi venga in mente. La canzone nasce da uno studio, devi essere preparato, però alla base c’è sempre quel minimo di ispirazione che ti ha dato quella miccia”.

Con chi sarebbe la collaborazione dei tuoi sogni?

“Mi piacere molto collaborare con Tananai”.

Chi sono i tuoi migliori amici?

" Ne ho un paio: la persona con cui ho condiviso di più è stato Gabriele, che oggi è uno chef. Siamo cresciuti insieme in Sicilia, a Messina. Abbiamo vissuto un’adolescenza fatta anche di dolori immani, da lì sono nate anche delle canzoni. ‘Stella Michelin’ nel nuovo disco è una canzone che ho dedicato proprio a lui. Poi c’è Giovanni, che è la persona con cui ho iniziato a scrivere le canzoni a 16 anni sul terrazzino di casa mia. Alcune non sono mai uscite, ma ogni tanto le ascolto ancora”.

Il nome più strano dei gruppi di cui fai parte su WhatsApp?

“Odio i gruppi, mi piace farne parte. Però quello più strano che ho con gli amici si chiama ‘Smerge e fafaine”. Le “smerge” in dialetto messinese sono le mele, delle fafaiane ignoro il signficato (ride, ndr)”.

Cosa dici al microfono quando fai il soundcheck?

"Non dico cose particolari, però sono sempre sull’orlo di esplodere e insultare tutti, per me è un momento molto importante e ne va della riuscita dello show”.

Progetti futuri?

"Dopo l’uscita dell’ep, girerò la live session del brano ‘Faccia vietnamita’ e stavo pensando di organizzare un paio di concerti, tra cui sicuramente uno showcase a ‘La balza futurista’, un locale di Messina che ha aperto da poco ed è molto interessante. Nel bagno di questo locale ho girato il videoclip di ‘Cervello medio’ e ha un’atmosfera particolare. Poi farò una serie di concertini a Milano e nei club. A dicembre il concerto ‘serio’ a Messina.E poi sto già pensando al nuovo album”.