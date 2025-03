Dardust, nuova data evento a Milano

Una data evento a Milano per Dardust. Dopo il tour europeo, che lo sta portando in giro per le location più suggestive del Vecchio Continente, e quello estivo, che dal 16 maggio al 30 agosto lo vedrà protagonista sui palchi di diverse rassegne alternative italiane, il compositore, pianista e producer porterà ‘Urban impressionism’ - l’ultimo disco di Dardust, interamente realizzato al pianoforte, è uscito l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks, esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti in una sintesi che abbatte i confini tra le arti e unisce musica, pittura impressionista e architettura brutalista - di nuovo nel capoluogo lombardo. E lo farà il 20 novembre al Teatro San Babila.

Le date del tour europeo di Dardust

29 marzo - Parigi @L’Archipel

31 marzo - Bruxelles @Bozar

1 aprile - Amburgo @Nachtasyl

2 aprile - Berlino @Colosseum

3 aprile - Praga @Conservatoire Hall

6 aprile - Utrecht @ TivoliVredenburg - Cloud Nine

8 aprile - Londra @Hoxton Hall

Le date del Summer Tour 2025

16 maggio - Ascoli Piceno @ Cava Giuliani – DATA ZERO

21 maggio - Cuneo @ Teatro Toselli

31 maggio - Pantelleria (TP) @ The Island

4 giugno - Bologna @ WMF - We Make Future - electro set

24 giugno - Cervia (RA) @ Ravenna Festival

12 luglio - Exilles (TO) @ Forte di Exilles

25 luglio - Assisi (PG) @ Riverock Festival - electro set

1 agosto - Pomarance (PI) @ Musicastrada Festival - piano solo

16 agosto - Monasterace (RC) @ WMF - Future Nights - electro set

30 agosto 2025 - Narni (TR) @ Suoni controvento