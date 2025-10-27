Da X Factor al nuovo disco, Danielle torna in tour sognando Gianna Nannini: “Racconto l’amore e le storie di tutti”

Milano, 27 ottobre 2025 – Il 7 novembre sarà all’Arci Bellezza di Milano – in apertura ci sarà un altro cantautore molto interessante, ovvero Giulio Calvino – , il 13 novembre al Distretto Est di Padova e il 14 dicembre al Sofà So Good di Torino. Danielle, cantautore polistrumentista di Pesaro, si è fatto conoscere a X Factor nel 2024 entrando nella squadra di Manuel Agnelli e adesso sarà di scena su diversi palchi con ‘Innamorati persi Tour’. Dove porterà in scena anche il nuovo disco ‘Tu, noi e altre storie’.

Danielle, cos’è per te la musica?

"È un modo di esprimere la propria libertà e uno stile di vita”.

Come è la tua giornata tipo?

“Ruota tutto attorno alla musica. Cerco di dormire tanto e chiudermi in studio a scrivere canzoni, nell’ultimo anno ho lavorato al disco nuovo”.

Un aspetto positivo e uno meno bello della tua esperienza a X Factor?

“Ho trovato amici in quel contesto, è una fortuna riuscire a trovare persone giuste con cui condividere questa esperienza. Ancora oggi continuiamo a sostenerci e condividere i live. L’aspetto meno positivo è che devi abituarti velocemente a quei ritmi, come a scuola. A me piace vivere più lentamente, mentre in un contesto come quello di X Factor è tutto più veloce”.

La canzone di questo disco che ti piace di più?

"L'album è diviso in due parti: innamoramento e nostalgia. Della prima parte ‘Mi baci, ti guardo, mi sciolgo’ e ‘Innamorati persi’. Della seconda ‘Non è più estate’ e ‘Chitarra distorta’. Sono brani molto profondi, sono tutti racconti presi dalla mia vita. Mi piace che possano essere anche racconti condivisi e che arrivino a persone che ci si possano riconoscere”

Cosa ti aspetti da ‘Tu, noi e altre storie’ e cosa auguri a questo album?

"Rispetto al disco precedente, è una bella evoluzione tanto dal punto di vista degli arrangiamenti quanto per quanto riguarda la scrittura. E’ un disco più consapevole. Sono a mio agio in questo disco e mi aspetto di esserlo anche live, mi aspetto di portarlo live tanto e di divertirmi con la mia band. Gli auguro di essere amato dalle persone che amano la musica”.

La collaborazione dei tuoi sogni con chi sarebbe?

“Fra gli artisti stranieri, con Lenny Kravitz. Fare schitarrate rock con lui sarebbe stupendo. In Italia, con Gianna Nannini. Ascolto molto i suoi dischi, è un personaggio molto forte”.

Progetti futuri?

"Ho bisogno di suonare in giro, in previsione c’è il fatto di suonare un po’ dappertutto. Sto già cominciando a pensare a brani nuovi, è una macchina che non si ferma mai. Sono sempre in cerca di idee nuove”.