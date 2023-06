Daniele Silvestri, ‘Disco X’ e i concerti estivi

Stile eclettico, mix di elementi rock, pop, folk. Testi mai banali, che fanno riflettere. Sono alcuni degli aspetti che caratterizzano le opere di Daniele Silvestri. Romano, classe 1968, l’artista è considerato uno dei più influenti e apprezzati cantautori italiani della scena contemporanea.

Concerti

Ecco le prossime date e le località in cui si potrà assistere alle esibizioni dal vivo di Silvestri: - 1° luglio 2023 Sogliano al Rubicone (FC) Sogliano Sonica - 6 luglio 2023 Collegno (TO) Flowers Festival - 15 luglio 2023 Bergamo Lazzaretto - 20 luglio 2023 Assisi (PG) Riverock Festival - 25 luglio 2023 Roma Cavea Parco della Musica Ennio Morricone - 28 luglio Gradisca D'Isonzo (GO) Onde Mediterranee

‘Disco X’

Di recente è uscito l’ultimo album di Daniele Silvestri – il decimo della sua carriera – intitolato per l’appunto ‘Disco X’, con 12 canzoni-storie. Il cantautore ha descritto questo progetto come un lavoro più semplice e intuitivo rispetto alle opere precedenti, anche se il fil rouge resta sempre lo stesso, ovvero l’immersione di “zone di profondità”, come le ha definite l’artista.

Teatro

In un incontro di presentazione dell’album con la stampa, tenutosi in un locale di Milano, Silvestri ha raccontato che ‘Disco X’ è nato nei live del tour primaverile ‘Teatri X’, con inediti nati durante quelle serate. Per Silvestri il palco teatrale e l’interazione con il pubblico durante uno spettacolo in un simile contesto, che può durare anche più di tre ore, è una forma di condivisione profonda, un’attenzione alle persone ben diverse dalla comunicazione dei social. ‘Disco X’ era inizialmente il nome della cartella del computer su cui il cantautore raccoglieva via via i provini dei vari brani.

Collaborazioni

Silvestri, dunque, ha trasformato il teatro in uno studio di registrazione itinerante, portato in giro per l’Italia. Alcuni dei racconti raccolti in varie forme ora fanno parte di ‘Disco X’ a cui hanno collaborato artisti come Frankie Hi Nrg, Giorgia, Selton, Wrongonyou, Davide Shorty, Fulminacci.

Temi

Nel nuovo album Silvestri canta la realtà che sta attorno a lui e a noi, dalla guerra reale che distrugge l’esistenza delle persone e dei bambini, in particolare, ai conflitti e tormenti interiori, passando per i cambiamenti sociali, i sentimenti.

Carriera

Silvestri ha cominciato il suo percorso artistico negli anni Novanta, affermandosi subito come voce originale e impegnata. Nel 1994 ha partecipato alla seconda edizione di Sanremo Giovani con ‘La voglia di gridare’. L’anno successivo ha calcato il palco dell’Ariston nella categoria ‘Nuove Proposte’ con ‘L’uomo col megafono’, che è arrivato in decima posizione nella classifica finale.

Successo

Le canzoni di Silvestri hanno spesso affrontato temi sociali e politici, con testi che riflettono sulla società contemporanea e sulle sue contraddizioni. Oltre alla sua carriera da solista, Silvestri ha collaborato anche con altri artisti italiani, come Max Gazzé e Niccolò Fabi. Ha vinto numerosi riconoscimenti musicali in Italia, tra cui il Premio della Critica Mia Martini con ‘Salirò’, in gara a Sanremo 2002, classificatosi quattordicesimo.