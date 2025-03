Dandy lascia Amici alla vigilia del Serale: cosa è successo

Seconda tegola sui ballerini di Amici 24. Dopo Alessio Di Ponzio, un altro concorrente di ballo lascia il talent show di Canale 5 anzitempo e non come conseguenza di una sfida. A dover lasciare Amici 2025 è stavolta Dandy Cipriano. Un dato che fa ancora più male se si pensa a quanto la sorte sia stata beffarda: il ballerino di hip hop abbandona il programma a poche ore dalla registrazione della prima puntata del Serale di Amici. E il motivo è un problema fisico che gli impedirebbe di ballare per diverse settimane.

Dandy Cipriano, 22 anni, è stato uno dei ballerini della squadra di Deborah Lettieri ed è stato nel corso di questa stagione del talent show di Maria De Filippi anche uno degli allievi più discussi. Il motivo sarebbe stato la sua scarsa versatilità. Dandy è entrato nella scuola di Amici il 21 novembre, dopo aver vinto la sfida contro la ballerina Rebecca.

Chi è Dandy Cipriano? Ha 22 anni, vive a Roma, ma è originario delle Filippine. La sua passione è il ballo hip hop, che pratica da anni e che insegna in qualità di coreografo.

Quella ad Amici non è la prima esperienza televisiva per lui: il giovane ballerino e coreografo ha fatto parte anche del cast del programma di Fiorello ‘Viva Rai2’. L’avventura nel talent show di Maria De Filippi lo vede però mettersi in gioco in prima persona. Misurandosi anche con le critiche. Che non sono mancate durante il suo percorso all’interno del programma. Un percorso che lo ha visto crescere molto soprattutto dal punto di vista dell’espressività e aprirsi anche a nuovi stili di danza. Seppur l’hip hop rimanga chiaramente il suo punto di forza indiscusso.