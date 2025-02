Damiano David e Mahmood in una sola settimana: ecco i nuovi brani

Damiano David e Mahmood nel giro di una settimana. Grande momento per la musica pop italiana, anche se il (ex?) frontman dei Maneskin ora impegnato nella carriera da solista non ha mai cantato in italiano in questo suo nuovo percorso.

Domani, venerdì 21 febbraio, esce ‘Sottomarini’, il singolo che Mahmood ha presentato in anteprima sul palco del Festival di Sanremo durante la serata di venerdì 14 febbraio quando era all’Ariston in veste di co-conduttore insieme a Carlo Conti.

Un brano che prende le mosse dai concetti di infanzia e purezza. ‘Sottomarini’ racconta di autenticità, amore incondizionato, di vita senza maschere, del prendersi cura e preservare il bambino interiore che Mahmood ha ancora dentro di sé. Un canzone che scava di fatto anche nella vita di ognuno di noi, nelle nostre sensazioni, nei ricordi e nelle suggestioni.

Venerdì 28 febbraio, invece, torna Damiano David: ‘Next summer’ è il quarto singolo dopo ‘Silverlines’, Born with a broken heart’ e la recentissima ‘Nothing breaks like a heart’. ‘Next summer’ che già si preannuncia un successo, visti i precedenti.

"Questa canzone è una metafora della vita - sottolinea Damiano David -: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare”.