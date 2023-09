Caos al Grande Fratello Spagna: Daniele Dal Moro minaccia e bestemmia in diretta per vedere Oriana Marzoli

Il trash dal Grande Fratello italiano è bandito? Perfetto, allora ce ne andiamo in quello spagnolo. Questo deve essere il concetto guida della partecipazione di Oriana Marzoli, ex appunto Gf Vip Italia, e del fidanzato Daniele Dal Moro. Il quale ha dimostrato di possedere un autocontrollo pari a quello di un cane affamato da giorni davanti a una bistecca.

L'episodio è questo: Oriana Marzoli, che già si era distinta per la sua ormai proverbiale coerenza - "Voglio vincere il Grande Fratello, stavolta vado fino in fondo" e poche ore dopo "Io voglio uscire, qui non posso rimanere" - è una concorrente del Gran Hermano Vip e deve scegliere se sacrificare 12mila euro del montepremi finale del reality show oppure non vedere il fidanzato Daniele Dal Moro. Che peraltro non vede da pochi giorni, visto che il programma è appena iniziato.

La venezuelana, essendo esperta di reality show, sa benissimo come deve comportarsi per creare dinamiche che possano farla rimanere all'interno del programma il più possibile e quindi sceglie di non vedere il fidanzato. Comunicandolo a lui. A separarli c'è solo una parete, ma la furia del ragazzo veneto è implacabile.

Daniele Dal Moro la prende come meglio non può: sgancia una bestemmia, giusto per fare vedere che lui è genuino e il suo sentimento è puro - chiaramente non ci crederebbe neanche un passante catapultato sulla Terra da Marte -, dopodiché minaccia di chiamare la polizia se non dovesse incontrare la fidanzata - la motivazione non sarebbe fondata neppure in un Metaverso - e infine cerca di buttare giù la parete. Tutto condito da lacrime, urla e improperi. Proprio l'immagine che noi italiani vorremmo dare all'estero.

Insomma una reazione composta e civile. Come solo la coppia Marzoli-Dal Moro ha dimostrato di saper fare. Una coppia che, si spera, potrebbe finalmente aver deciso di portare definitivamente il proprio essere trash oltre confine.