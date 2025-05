Amici 24, cosa fanno il vincitore Daniele e gli altri concorrenti

Amici 24 si è appena concluso con la vittoria del ballerino Daniele nel circuito di Danza e nella classifica generale e di TrigNO in quello di Canto e già si prospetta un futuro lavorativo nel mondo della musica e del ballo per diversi protagonisti.

Il vincitore Daniele ha ricevuto da Maria De Filippi la proposta di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici, ma uno stage all’estero potrebbe ritardare il suo ritorno al talent show. Fra i professionisti di Amici ritroverebbe l’amica e compagna di edizione Alessia. Numerose offerte di lavoro sono arrivate anche al ballerino Francesco.

Quasi tutti i concorrenti della categoria Canto hanno ingranato la marcia. Per molti di loro la data clou è venerdì 23 maggio: TrigNo ha annunciato i live del 20 novembre ai Magazzini Generali di Milano e del 26 novembre in Largo Venue a Roma, mentre venerdì 23 maggio esce il suo ep ‘A un passo da me’. Nella stessa giornata escono per Island Records (Universal Music Italia) ‘Dove finiscono i sogni?’, ep di debutto di Jacopo Sol, e ‘Relax’, ep di Antonia per Ecletic Records (Warner Music Italia). Venerdì inizia anche l’instore tour di Nicolò. Da venerdì 30 maggio saranno disponibili invece ‘Diciotto’, ep d’esordio di Luk3 per Dmb/Triggger, distribuzione Ada/Warner, e ‘Tokyo Nite’, ep di Senza Cri per Ada Music Italia / Warner Music Italia. Il 6 giugno esce invece ‘Lost & Found’, l’ep di Chiamamifaro, per Nigiri e distribuito da Sony Music Italy.