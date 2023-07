‘Tale e quale show’, chi sono i concorrenti: dove li abbiamo già visti

Chi sono i concorrenti della prossima edizione di 'Tale e quale show’? Sembrerebbe che Carlo Conti e il suo staff siano andati a pescare in "casa" di Alfonso Signorini. Il programma Rai, infatti, non è altro che un ritrovo di volti che hanno animato, alcuni peraltro in modo impercettibile, la casa del Grande Fratello Vip negli ultimi anni.

Un cast che pesca a piene mani dal mondo Mediaset, ma anche fatto di qualche ritorno in Rai. Che si voglia puntare più sulle polemiche che sul talento? La domanda se la sono posta in molti, ma esiste anche la possibilità - suffragata peraltro anche dalle passate edizioni di 'Tale e quale show' - che il pubblico possa rimanere sorpreso dal talento e della determinazione di qualche concorrente.

I concorrenti della prossima edizione del talent show condotto da Carlo Conti sono gli ex gieffini Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini e Alex Belli. Torna in Rai Cristina Scuccia, dopo l'exploit a The Voice, la dismissione dell'abito da suora e la partecipazione - non proprio graffiante - all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Tornano alla ribalta anche Scialpi, Gaudiano - già volto noto di Sanremo Giovani - e Lorenzo Licitra. Quest'ultimo, vincitore di X Factor 2017, è noto in particolare per essersi classificato davanti ai Maneskin nel popolare talent show. A chiudere il gruppo dei concorrenti sono due nomi meno noti al grande pubblico: Ilaria Mongiovì, già giovanissima concorrente di 'Ti lascio una canzone' e poi attrice nel musical 'Notre Dame de Paris', e Jasmine Rotolo, cantante e figlia della showgirl Stefania Rotolo e del sassofonista brasiliano Tyrone Harris.

I due "ripetenti" saranno invece Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.