Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Magazine
La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025: i favoriti alla finale
23 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025: i favoriti alla finale

Layana Oriot, chi è e perché può vincere

eroCaddeo, chi è il cantautore di X Factor 2025

Chi sono i Copper Jitters

La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025: i favoriti alla finale

Chi sono i concorrenti che il cantautore romano schiera per cercare di vincere la dicannovesima edizione del talent show di Sky

La squadra di Achille Lauro ai Live di X Factor 2025

Milano, 23 ottobre 2025 – Achille Lauro arriva ai Live di X Factor 2025 con una squadra molto interessante, anche se non senza qualche interrogativo. E l’interrogativo principale ha una qualifica e un nome: la band dei Copper Jitters. La band milanese è stata protagonista di un’esibizione disastrosa ai Last Call e quindi è chiamata a dare prova di professionalità e concentrazione ai Live. La squadra di Achille Lauro si presenta particolarmente variegata e questo può rappresentare un punto di forza importante nel corso della cavalcata che porterà concorrenti e coach alla finale di giovedì 4 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli. 

Questa formazione ha il favore del pronostico? Non del tutto, in realtà. Anche le altre squadre promettono battaglia, soprattutto quella di Paola Iezzi e di Francesco Gabbani, il quale può contare sul favorito dei favoriti ovvero quel PierC che ha fatto commuovere mezza Allianz Arena ad ogni esibizione. Un po’ più indietro c’è, per ora, la squadra di Jake La Furia. Ma i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. 

