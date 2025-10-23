La squadra di Achille Lauro a X Factor 2025: i favoriti alla finale

Milano, 23 ottobre 2025 – Achille Lauro arriva ai Live di X Factor 2025 con una squadra molto interessante, anche se non senza qualche interrogativo. E l’interrogativo principale ha una qualifica e un nome: la band dei Copper Jitters. La band milanese è stata protagonista di un’esibizione disastrosa ai Last Call e quindi è chiamata a dare prova di professionalità e concentrazione ai Live. La squadra di Achille Lauro si presenta particolarmente variegata e questo può rappresentare un punto di forza importante nel corso della cavalcata che porterà concorrenti e coach alla finale di giovedì 4 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli.

Questa formazione ha il favore del pronostico? Non del tutto, in realtà. Anche le altre squadre promettono battaglia, soprattutto quella di Paola Iezzi e di Francesco Gabbani, il quale può contare sul favorito dei favoriti ovvero quel PierC che ha fatto commuovere mezza Allianz Arena ad ogni esibizione. Un po’ più indietro c’è, per ora, la squadra di Jake La Furia. Ma i pronostici sono fatti per essere sovvertiti.