Grande Fratello, i primi concorrenti: gli indizi

Manca un mese all'inizio del nuovo Grande Fratello e la caccia ai concorrenti del reality show è cominciata. Caccia soprattutto ai volti noti, visto che proprio il cast di "vip" rappresenta una sorta di cartina di tornasole per capire quale direzione intenderà prendere il nuovo corso targato Pier Silvio Berlusconi. Il patron di Mediaset ha messo in atto un repulisti che ha coinvolto diversi programmi, in primis proprio il Grande Fratello. Ed è per questo che la curiosità attorno alla casa più spiata d'Italia stavolta è ancora più alta rispetto alle passate edizioni.

Il nuovo Grande Fratello prenderà il via lunedì 11 settembre e sarà, dopo il Pomeriggio Cinque targato Myrta Merlino, la seconda grande novità Mediaset di settembre a partire.

La formula rimarrà la medesima, cambiano le figure accanto al conduttore Alfonso Signorini: Cesara Buonamici sarà l'unica opinionista, mentre Rebecca Staffelli l'addetta alla postazione social al posto di Giulia Salemi. La quale condurrà insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli la prossima edizione di Ex on the Beach, sperando che i due siano più incisivi degli impalpabili Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell'economia del programma.

Intanto filtrano le prime indiscrezioni in merito ai possibili concorrenti del prossimo Grande Fratello. Detto di Brigitta e Benedicta Boccoli, che potrebbero varcare la porta rossa, i nomi che negli ultimi giorni si sentono insistentemente sono quelli della cantante Rosanna Fratello - potrebbe essere lei la R. F. suggerita da Davide Maggio - e dell'attore Ninetto Davoli. Nulla di confermato, al momento. Soltanto una ridda di voci e indiscrezioni che animano un agosto senza novità televisive rilevanti.

Se per i concorrenti “vip” le selezioni sarebbero ormai chiuse, sono ancora in corso i casting dei “nip”, ovvero i volti non noti al grande pubblico. Nei prossimi giorni verranno sciolte le riserve anche su di loro e quindi l’annuncio ufficiale dell’intero cast è atteso per l’inizio di settembre.