Grande Fratello 2025, i concorrenti: chi sono

Milano, 21 settembre 2025 – Manca una settimana all’inizio del nuovo Grande Fratello. Un’edizione tutta nuova il cui obiettivo è fare scintille con un ritorno all’antico. Anzi, alle origini di quello che è a tutti gli effetti il reality show più longevo della tv italiana. La nuova edizione del reality show in onda ogni lunedì in Prima serata, con qualche raddoppio anche il giovedì sera, su Canale 5 prenderà il via lunedì 29 settembre. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, mentre i tre opinionisti in studio saranno Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.

Un’altra novità riguarda il sistema di televoto: soltanto via sms e quindi a pagamento. Nessuna possibilità, quindi, di utilizzo di bot o di acquisto di call center. In caso di squalifica dal gioco, nessuno dei concorrenti potrà presenziare in studio. Abolita, quindi, l’accondiscendenza nei confronti della voglia di notorietà ad ogni costo. Non ci saranno, poi, le “porte girevoli”: la casa del Grande Fratello non dovrebbe vedere ingressi di inquilini in corsa nè uscite e rientri a piacimento. Cose che invece si erano verificate durante le ultime edizioni targate Alfonso Signorini.

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello 2025? A svelare alcuni dei loro nomi ha pensato Simona Ventura oggi, domenica 21 settembre, a Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin è quindi diventato quello che il Tg1 è per il Festival di Sanremo: la sede degli annunci ufficiali. Tutti i concorrenti di questa edizione sono “nip”, ovvero con pochi follower sui social network e non ancora noti al grande pubblico.

I nomi dei primi concorrenti del Grande Fratello 2025 ad essere ufficializzati sono stati: il gigante buono Matteo, con la passione del ring ma anche quella della Divina Commedia, Anita, ragazza che nella vita ha dovuto affrontare molte sfide e fare i conti anche con tante delusioni, Francesca, romana, mamma di due figli e con un tradimento alle spalle, il medico Giulio, in cerca della donna ideale, Omer, in cerca di riscatto dopo aver visto la propria casa crollare letteralmente davanti ai propri occhi, il ribelle Jonas, studente universitario con un’esperienza di vita in Cina.

Da domani, lunedì 22 settembre, andranno in onda le clip di presentazione degli altri concorrenti su Canale 5 ogni giorno subito dopo il Tg5 delle 13.

“Ci sono tante età, dai 19 ai 50 anni, sono tutte persone che avrebbero potuto rassegnarsi e invece non lo hanno fatto” ha spiegato Simona Ventura.

“I miei look? Avrò tante piccole e medie imprese italiane che faranno i vestiti su di me. Tranne nella prima puntata, in cui farò un grande omaggio” ha aggiunto la conduttrice.