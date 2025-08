Ballando con le Stelle, il cast prende forma: chi sono i primi tre concorrenti

Roma, 2 agosto 2025 – Mancano poco meno di due mesi – l’inizio dell’edizione dei 20 anni è prevista per sabato 27 settembre – all’avvio di ‘Ballando con le Stelle’ e già da diverse settimane impazza il toto-nomi dei concorrenti del cast. Quattro volti nuovi rispetto al cast della passata edizione – a trionfare era stata la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, davanti a Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca e Federica Nargi con Luca Favilla – sono però già certi.

A partire dal cast dei maestri, che vede confermatissimi Nikita Perotti e Giovanni Pernice con il nuovo innesto di Chiquito. Il ballerino dominicano ha infatti vinto ‘Sognando Ballando con le Stelle’ e ha conquistato il diritto di far parte della squadra di maestri di ‘Ballando con le Stelle’.

Maestri, ma non solo. I più attesi dal pubblico sono tradizionalmente i nomi dei concorrenti del talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci e che vede in giuria ancora una volta Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Due sono già stati ufficializzati: Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, e Andrea Delogu.

Ma la vera bomba, soprattutto dal punto di vista della rinomata spigolosità – vedere alla voce “Partecipazione a ‘Ora o Mai Più’ in qualità di coach” per capire quanto non si lasci fermare neppure dalla presenza delle telecamere -, sarebbe il coinvolgimento come concorrente dell’edizione dei vent’anni di ‘Ballando con le Stelle’, stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela su Dagospia, della cantante Marcella Bella.

E già i telespettatori pregustano le polemiche che vedranno protagonisti Marcella Bella, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.