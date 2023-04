Concertone Primo Maggio 2023, i primi cantanti in scaletta. Aurora super ospite

Roma, 15 aprile 2023 – É Aurora l’ospite internazionale che si esibirà al Concertone del Primo Maggio a Roma, l’evento musicale più atteso dell’anno promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil , dedicato all'impegno sociale e ai nuovi diritti. A due settimane dal concerto, arrivato alla sua 33esima edizione, si iniziano a comporre i tasselli del puzzle con i primi nomi degli artisti in scaletta. Anche quest’anno, sarà una lunga maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco di piazza San Giovanni nomi di grido e voci emergenti, in un’esibizione ininterrotta di ben nove ore, dalle 15 alla mezzanotte di lunedì 1° Maggio. La lineup del Concertone inizia a prendere forma. ‘Generazione #1M2023’ è il concept di quest’anno, che cercherà di doppiare il record di ascolti di 19 milioni di italiani dell'edizione 2021. Tra i primi artisti annunciati dagli organizzatori – ogni giorno verrà svelata una novità – ci sono la cantante norvegese Aurora, Coma_Cose, Ariete, Tananai, Mr. Rain e MatteoPaolillo, attore e cantautore reduce dal successo di Mare Fuori.

Super ospite: Aurora

L'ospite internazionale del Concertone 2023 sarà la 26enne Aurora Aksnes, la cantautrice norvegese famosa in tutto il mondo con miliardi di stream. Dopo ‘The Gods We Can Touch’ (2022), il singolo ‘Cure For Me’ estratto dallo stesso album è diventato la colonna sonora del video teaser del Concerto di piazza San Giovanni. Aurora è un vero talento. A soli 12 anni ha composto Runaway, il brano che nel 2016 l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok. L’anno prima aveva conquistato lo Spellemannprisen, l'equivalente norvegese dei Grammy, come miglior artista esordiente grazie all'EP ‘Running with the Wolves’. Ma, a farla conoscere al grande pubblico, è stata la cover di ‘Half the World Away’ degli Oasis. Aurora ha all’attivo oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale Youtube.

La scaletta del Concertone 2023

A salire sul palco di Roma, anche i più noti artisti italiani. Ci sarà Ariete, cantante simbolo della Generazione Z, che dall’esordio a X Factor appena 17enne di strada ne ha fatto parecchio, arrivando quest’anno tra i Big sul palco del Festival di Sanremo con la canzone ‘Mare di guai’. Dopo una crisi e la promessa di matrimonio sul palco dell’Ariston, dove hanno partecipato con il brano ‘L'addio’, la coppia California e Fausto Lama – in arte Coma_Cose – si esibiranno in piazza San Giovanni, insieme ad altri giovani artisti reduci del Festival. Ci saranno il rapper Mr. Rain – in vetta alla classifica dei brani più ascoltati su YouTube con Supereoi, la canzone d’esordio a Sanremo 2023 – e Tananai con Tango.

Nuovo talento della fiction ‘Mare Fuori’, Matteo Paolillo porterà al concerto la sigla della fortunata serie tv e diversi brani della colonna sonora da lui cantata. Accanto a questi nomi, ci saranno anche i Bnkr44, il collettivo musicale toscano arrivato al terzo album in studio (Deluxe del 2020, Farsi male a noi va bene del 2021, Fuoristrada del 2023) e diverse collaborazioni. Durante la serata delle cover di Sanremo 2023, hanno duettato con Sethu con il brano ‘Charlie fa surf’ dei Baustelle. Il cast definitivo verrà svelato nelle prossime settimane sui canali social del Concertone 2023.

1MNEXT 2023: chi sono i finalisti

Svelati i 12 finalisti di 1MNEXT 2023: il contest del Concertone che premierà le tre migliori proposte emergenti, selezionate attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web su oltre mille iscritti. I tre talenti emergenti vincitori si esibiranno in diretta radio e tv sul grande palco di Piazza San Giovanni. Ecco chi sono i finalisti: Babele (Milano), Chiara Turco (Torricella, TA), Danu (Castelfiorentino, FI), Etta (Napoli), Evra (Bari), Leanò (Milano), Maninni (Bari), Moise (Milano), Plastic Haze (Roma), Still Charles (Civitanova Marche, MC), Versailles (Milano) e Wepro (Tricase, LE). I nomi dei vincitori saranno selezionati durante la finale live del 24 aprile a Roma. La finale si svolgerà a porte chiuse e i tre artisti che si esibiranno al Concertone verranno annunciati il 27 aprile. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.

Dove vedere il Concertone

Ogni anno il Concertone del Primo Maggio riunisce milioni di giovani sotto il palco di piazza San Giovanni a Roma, ma è ancora è ampia la fascia di pubblico inter-generazionale che segue la maratona davanti alla tv e alla radio, attraverso le dirette su Rai 3, Rai Radio2 e Rai Play a partire dalle 15 di lunedì 1° Maggio.