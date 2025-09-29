Televoto Grande Fratello, come funziona: il regolamento

Milano, 29 settembre 2025 - Come si possono votare gli inquilini del Grande Fratello? Ogni edizione del reality show più longevo della tv italiana è segnato da polemiche in merito a presunte irregolarità sul televoto. Accuse di utilizzo di bot e di coalizione dei fandom per “l’acquisto di call center” hanno di fatto caratterizzato diverse passate edizioni del programma.

L’edizione del Grande Fratello che prende il via lunedì 29 settembre in Prima serata su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura, invece, sarà tutta nuova anche dal punto di vista del voto. E quindi stop a social e modalità gratuite. Anzi, stop in parte. Per il Grande Fratello 2025, quello caratterizzato peraltro dalla presenza soltanto di concorrenti “nip” ovvero sconosciuti al grande pubblico e con un numero moderato di follower sui social network, televoto può avvenire con sole due modalità.

Il pubblico può televotare per salvare o eliminare uno dei concorrenti del Grande Fratello tramite sms al numero 4770002 con il nome del concorrente prescelto e al costo massimo di 0,1613 euro per sms, iva inclusa, a seconda dell’operatore telefonico (si pagano solo i voti validi) oppure tramite l’app di Mediaset Infinity. In questo caso è necessario registrarsi creando la propria utenza, poi fare login e cliccare sul tasto “Vota” nella home page della app. Il servizio è attivo soltanto per smartphone. Il numero di voti per utente è limitato.

Il ritorno al televoto tramite sms va senza dubbio nella direzione di un ripristino dello spirito del “vecchio” Grande Fratello, ovvero quello di avere un sistema di votazione il più possibile cristallino e il meno possibile in balìa dei social network e delle isterie – vedansi le quantità assurde di aerei che vengono inviati sopra la Casa del Gf – dei gruppi di sostenitori di questo o quel concorrente del reality show.