Coma_Cose: il tour estivo e i due concertoni nei palazzetti

Milano, 25 febbraio 2025 – Biglietti del tour estivo dei Coma_Cose in vendita da oggi. L’enorme successo del brano sanremese ‘Cuoricini’ sta portando California e Fausto Lama ad essere ancora una volta nella mente e nel cuore di tutti. E inevitabilmente in men che non si dica ci ritroveremo a ballare e cantare questa canzone anche in estate. Insieme sicuramente ai brani del nuovo album ‘Vita fusa’ in uscita il 7 marzo.

Proprio due giorni prima dell’inizio della bella stagione prenderà il via il tour dei Coma_Cose. La prima data sarà il 19 giugno da Piazza Libertà ad Azzano Decimo (PN, Fiera della Musica). Il tour dei live proseguirà il 29 giugno alla Trentino Music Arena di Trento (Trento Live Fest), il 3 luglio all’Anfiteatro delle Cascine a Firenze, il 4 luglio all’Arena del Mare di Ancona (Ulisse Fest), il 16 luglio in Piazza Alfieri per Asti Musica, il 20 luglio all’Este Music Festival presso il Castello Carrarese, il 22 luglio a Bisceglie (BT) alla SvevArena per il Dolmen Summer Fest, il 24 luglio a Napoli all’EX Base Nato, il 25 a Fasano (BR) in Piazza Ciaia (Luce Festival) e il 27 luglio a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino (Sotto il Vulcano Fest). Ad agosto, il tour farà tappa il 2 a Cattolica (RN) all’Arena della Regina, il 10 a Brescia per la Festa di Radio Onda d’Urto, il 17 a Francavilla al Mare (CH) in Piazza Benedetto Croce e si concluderà il 22 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (CS, Tirreno Festival).

Non solo tour estivo. I Coma_Cose in autunno saranno protagonisti anche di due concerti nei palazzetti: il 27 ottobre all’Unipol Forum di Assago e il 30 ottobre al Palazzo dello sport di Roma