Coma_Cose, è uscito l’album ‘Vita fusa’ e non è solo ‘Cuoricini’

E’ uscito ‘Vita fusa’, il nuovo disco dei Coma_Cose. Un disco cantato e molto, molto suonato. Un disco che contiene anche, anzi è la prima canzone della tracklist, il tormento(ne) sanremese ‘Cuoricini’, ma che è molto più denso. ‘Vita fusa’ si può proprio definire così: un album denso. Di concetti, di immagini, di suggestioni. E di riferimenti a Milano. L’impressione che si ha ascoltando il disco è che i Coma_Cose abbiano davvero trovato una loro dimensione anche dal punto di vista “geografico”.

‘Malavita’ e ‘Posti vuoti’ sono due dei brani di punta, ma l’invito è ad ascoltare tutto ‘Vita fusa’. ‘Gatti a Milano’ e ‘Honolulu’ sono due manifesti. Fausto Lama e California in questo disco fanno finalmente tornare il sorriso a chi si era innamorato dei Coma_Cose all’inizio della loro avventura musicale. Fausto Lama con la sua parte rap, California con la sua voce inconfondibile ed emozionante: i Coma_Cose con questo disco hanno fissato una bandierina molto positiva nel loro percorso musicale e creativo.

Non che le ultime canzoni fossero da escludere, sia chiaro. Ma il rischio che potessero trasformarsi in una "macchina sforna-tormentoni” era dietro l’angolo. E invece con questo album – ogni canzone è firmata prima di tutto da Fausto Lama e California, che hanno lavorato con diversi autori e produttori - ogni possibile critica in questo senso è spazzata via.

