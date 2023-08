Stefano De Martino al Collegio 8, le novità di questa edizione

Prende forma il cast de Il Collegio 8. Il docu-reality che in ogni stagione porta ragazzini di oggi nel mondo scolastico del passato è ambientato quest'anno nel 2001. Un anno scivoloso, visto che molti dei telespettatori che seguono il programma di Raidue hanno vissuto quell'anno. E hanno quindi ricordi decisamente vividi nella mente.

Diverse le novità del Collegio 8. Anzitutto nel corpo docente: la novità è rappresentata dalle sorelle Maria Rosa e Anna Maria Petolicchio. Non più una sola Petolicchio, quindi, ma addirittura due. Sarà dura per i nuovi allievi del Collegio con due insegnanti così frizzanti, ma anche così severe.

Questa edizione del docu-reality di Raidue avrà anche una voce narrante d'eccezione. Sarà infatti il ballerino e conduttore Stefano De Martino a portare i telespettatori all'interno delle dinamiche che si svilupperanno nella classe. Un nome noto, scelto forse anche per provare a rilanciare un programma che ultimamente sembra non essere più tanto al centro dei pensieri dei telespettatori.

Intanto iniziano a filtrare anche le prime indiscrezioni sui componenti del cast. Chi saranno i ragazzini protagonisti? Il primo nome sarebbe quello di Carmelina Iannoni, figlia quindicenne di Carmen Di Pietro. Insomma, dopo aver cercato di coinvolgere il figlio Alessandro nel mondo dello spettacolo con la partecipazione all'Isola dei Famosi proprio in coppia con la madre - partecipazione peraltro alla quale non sono seguite altre comparsate in tv -, Carmen Di Pietro ci proverebbe ora con la figlia. Sarà un nuovo buco nell'acqua?