I Coldplay tornano dal vivo in Italia: tutte le date

Il mondo colorato e pop dei Coldplay torna in Italia. E lo fa dopo il successo straordinario del tour europeo con due nuove tappe nella Penisola. La band britannica, infatti, sarà a Napoli il 21 e il 22 giugno allo stadio Maradona, e per ben quattro sere, il 25 e il 26 giugno e poi il 28 e 29 giugno a San Siro, a Milano, per infiammare gli animi dei fan e dei loro accompagnatori.

Sostenibilità

Il tour dei Coldplay è cominciato in Costa Rica nella primavera del 2022 e da allora sono stati venduti oltre quattro milioni di biglietti tra America Latina, Nord America ed Europa. Il progetto è stato molto apprezzato sia dal pubblico sia dalla critica anche per il grande impegno verso la sostenibilità mostrato fin dall’inizio. Basti pensare che lo show viene alimentato totalmente da energia green e rinnovabile in quasi tutte le tappe.

Il traguardo del 2025

In base a quanto ha annunciato alla fine del 2021 Chris Martin, per quanto riguarda i Coldplay e gli album, il gruppo dovrebbe fermarsi a quota 12 – il nono disco, ‘Music of the Spheres’, è uscito nel 2021 – terminando la produzione discografica nel 2025 per concentrarsi probabilmente solo sugli eventi live, ma sempre in un’ottica ecologica e sostenibile.

La formazione

La band si è formata nel 1996 quando il cantante Chris Martin ha incontrato il chitarrista Jonny Buckland all'università di Londra. Inizialmente hanno formato un duo ed erano conosciuti come Pectoralz. Guy Berryman si è poi unito come bassista. Il trio ha cambiato il nome in Starfish. Poco dopo, il batterista e corista Will Champion si è unito per completare la formazione. Nel 1998 la band ha cambiato il proprio nome in Coldplay, a loro suggerito da Tim Rice-Oxley dei Keane, che aveva preso spunto dal titolo di un libro di Philip Horky, ‘Child’s Reflections, Cold Play’.

100% british

I quattro componenti dei Coldplay provengono da tutto il Regno Unito. Chris Martin viene da un villaggio vicino a Exeter nel Devon. Jonny Buckland viene da Londra. Guy Berryman è nato a Kirkcaldy, in Scozia e Will Champion è di Southampton. Chris ha una laurea in Studi del Mondo Antico e Jonny ha studiato Astronomia e Matematica.

Debutto

Il primo grande successo è stato per i Coldplay l’album ‘Parachutes’ (2000) che ha venduto milioni grazie alla voce di Martin e a singoli come ‘Yellow’. A dispetto della bellezza del brano il titolo della canzone è nato per caso, come ha raccontato successivamente Chris Martin: infatti al cantante è venuto in mente quando il suo sguardo si è posato sull’elenco delle ‘Pagine Gialle’ e si è messo a sfogliarle.

‘Parachutes’

Il primo album dei Coldplay è uscito il 10 luglio 2000 e in un baleno ha scalato le classifiche musicali a partire dal Regno Unito per poi avere grande successo nel resto del mondo. Nel 2002, due anni dopo la sua pubblicazione, ‘Parachutes’ ha ricevuto un Grammy come miglior album di Alternative Music. Del 2002 è anche il secondo album dei Coldplay, ‘A Rush of Blood to the Head’, vincitore di un NME Awards come disco dell’anno. Questo nuovo progetto ha segnato la consacrazione della band a livello planetario. In esso era contenuto il brano ‘The Scientist’ per cui il gruppo si è ispirato a una canzone di George Harrison, ‘All Things Must Pass’.

‘Viva la Vida’

Successivamente ‘X&Y’, nel 2005, malgrado il riscontro positivo presso i critici, non ha fatto registrare gli stessi risultati di ‘A Rush of Blood to the Head’. Ma i Coldplay si sono rifatti. Le copie del quarto album in studio ‘Viva la vida or Death and All His Friends’ (2008) sono andate a ruba su scala globale. Ottima performance anche per ‘Mylo Xyloto’, quinto album, del 2011, descritto come un disco incentrato su tematiche molto sentite dalla società contemporanea, come la dipendenza, il disturbo ossessivo-compulsivo e il fatto di lavorare per qualcuno che piace.

Ultimi album

Nel 2014 è uscito ‘Ghost Stories’, l’anno successivo ‘A Head Full of Dreams’. Nel 2019 è stata poi la volta di ‘Everyday Life’, in cui la band ha manifestato la propria posizione contro le discriminazioni e il razzismo e la violenza armata e nel 2021 il già ricordato ‘Music of the Spheres’, un grandioso viaggio attraverso il cosmo pieno di animazione, ritmo e movimento.

Impegno sociale

Oltre alla causa ambientalista, i Coldplay hanno dato spesso il loro contributo a varie cause sociali mettendosi a disposizione di enti di beneficenza come Amnesty International, Make Poverty History e Oxfam.

Sui mezzi pubblici

I Coldplay hanno dichiarato di prendere quotidianamente la metropolitana di Londra. Secondo quanto ha raccontato lo stesso Chris Martin, una volta si è recato a un suo concerto alla O2 Arena di Londra proprio coi mezzi pubblici. Evidentemente era in incognito, un po’ camuffato, dal momento che nessuno lo ha riconosciuto. E dire che, probabilmente, in mezzo a tutte quelle persone, la maggior parte di loro si stava proprio recando all’evento live!

I numeri

Rispetto a Coldplay e album, in tutto attualmente le copie vendute dalla band tra singoli e dischi hanno superato i 100 milioni di unità. Sono tra i gruppi e gli artisti di maggior successo di sempre. Nella loro carriera hanno ricevuto più di cento premi.