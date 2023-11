I Coldplay chiedono aiuto ai fan per il nuovo singolo 'One World'

Non c'è limite all'energia e all'inventiva di Chris Martin e soci. Lo scorso giugno i Coldplay hanno infiammato i palchi di Milano e Napoli, duettando con artisti italiani e regalando ai loro fan una memorabile cover di Napule è di Pino Daniele, e già sono sold-out le date allo stadio Olimpico di Roma previste per luglio 2024. Non solo, ora la band ha annunciato via social che il loro prossimo album, Moon Music, è quasi finito, e che per completare il lavoro hanno bisogno del contributo dei loro fan in giro per il mondo. Sulle pagine social ufficiali è infatti comparso un invito aperto a tutti: aggiungere la propria voce alla canzone intitolata One World.

Come far parte di un brano dei Coldplay

I Coldplay hanno creato un sito apposito (oneworld.coldplay.com) dove ci si può registrare un vocalizzo, "Ahhhhh", che deve durare alcuni secondi. Bisogna "cantare un Sol o un Do in qualsiasi ottava", e per essere ancora più chiari nel sito c'è un breve file audio dimostrativo registrato da Chris Martin in persona che dice: "Fa più o meno così: Ahhhh". Il post con cui la band ha lanciato l'appello ai fan è comparso il 2 novembre e i più curiosi possono tenere sotto controllo la classifica delle nazionalità di chi manda i contributi: nel momento in cui scriviamo, i primi tre posti sono occupati da Usa, Uk e Italia.

Il decimo album

Del nuovo disco, che sarà il decimo registrato in studio, i Coldplay hanno parlato per la prima volta a gennaio di quest'anno, descrivendolo come il "secondo volume di Music Of The Spheres", quest'ultimo uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sulla data d'uscita, ma è possibile che già nei prossimi concerti Chris, Jonny, Guy e Will ne regalino qualche assaggio al pubblico. Nel 2024 infatti la band sarà impegnata con il tour europeo che toccherà, oltre all'Italia, anche Grecia, Francia, Germania, Austria, Finlandia e Irlanda.

One Coldplay World

I fan più appassionati avranno già, forse, qualche idea su che tipo di brano sarà One World, con il contributi di voci provenienti da tutto il mondo - nella memoria collettiva anche gli echi di un brano memorabile del 1985, We Are the World, USA for Africa. I Coldplay, d'altronde, non sono nuovi a iniziative originali che coinvolgono il loro pubblico su grande scala. Hanno già fatto la storia della musica, in un certo senso, con i loro live ecosostenibili al 100% grazie all'uso, tra le altre cose, di pannelli solari, batterie ricaricabili che alimentano le luci dello show, pavimentazione cinetica e bici collegate ad accumulatori di energie elettrica. Questa volta, Chris e soci porteranno tutti coloro che li amano direttamente dentro l'album.