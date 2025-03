Il Codacons contro Grande Fratello e Lorenzo Spolverato si sveglia solo adesso: che senso ha la richiesta di chiusura anticipata?

Il Codacons chiede la chiusura anticipata del Grande Fratello. E già questa frase dovrebbe far riflettere sul fatto che un reality show possa essere al centro di un’associazione che dovrebbe tutelare i consumatori in senso decisamente ampio. Se poi si considera che questa richiesta arriva dopo oltre cinque mesi dall’inizio del programma e a sole tre settimane dalla sua conclusione, si sconfina nella surrealtà. Che viene poi del tutto raggiunta quando si va a vagliare le motivazioni dell’esposto presentato dal Codacons all’Agcom: i comportamenti violenti e irrispettosi di Lorenzo Spolverato. Comportamenti che il concorrente - che è stato premiato con il titolo di primo finalista del programma condotto da Alfonso Signorini e al quale è stata concessa la visita della madre proprio nella puntata serale di ieri, lunedì 10 marzo, quasi a volergli attribuire un riconoscimento per il bel percorso all’interno del Grande Fratello - mette in atto non da una settimana e neppure da un mese. Il personaggio Lorenzo Spolverato e i suoi eccessi tengono banco ormai da mesi.

Eppure nessuno ha mai mosso un dito. Codacons compreso. Mai un intervento, mai una critica. Mai un esposto. Ora ecco il risveglio di soprassalto: esposto all’Agcom e richiesta di chiusura anticipata di tre settimane rispetto al termine stabilito dai vertici aziendali e dalla produzione del Grande Fratello.

Richiesta che ha anche una minima possibilità di essere accolta? Ovviamente no. E non perché non sia giusti stigmatizzare i comportamenti e le dinamiche di cui sono protagonisti i personaggi che popolano i programmi televisivi. Ma perché la richiesta sembra del tutto pretestuosa e totalmente fuori tempo. Lorenzo Spolverato non ha mai, in tutto l’arco di questa edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini, ricevuto alcun provvedimento per le sue, spesso gravi, intemperanze. Come si può anche soltanto immaginare che venga addirittura deciso di chiudere in anticipo il programma?