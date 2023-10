Club Dogo da tutto esaurito: “Potevate fare San Siro”. La risposta di Guè

I Club Dogo fanno tutto esaurito al Mediolanum Forum di Assago diventando praticamente resident: ben dieci serate nel giro di un mese. Quasi tutte andate soldout in pochi minuti. Un record non solo per il numero di spettatori, ma anche e soprattutto per il numero di serate. Il Forum di Assago diventa casa di Guè, Jake la Furia e Don Joe per dieci serate.

Un successo annunciato, viste le reazioni entusiastiche che aveva suscitato già soltanto l'annuncio della loro reunion. Subito dopo il video che vede protagonisti l’attore Claudio Santamaria e il sindaco Beppe Sala in una Milano che diventa Gotham City i profili social dei componenti dei Club Dogo hanno iniziato a popolarsi della stessa domanda da parte di utenti diversi: "Quando suonate dal vivo?".

E pochi giorni dopo ecco l'annuncio delle date live al Forum. Concerti che nel giro di pochi minuti sono andati soldout. Una data annunciata e un tutto esaurito. E così per ogni concerto. Una serie impressionante di successi sei mesi prima del primo live che dà l’idea di quanto il pubblico dell’hip hop italiano non vedesse l’ora della loro reunion.

"Era meglio una data unica a San Siro" ha commentato un utente sul profilo Instagram ufficiale dei Club Dogo. "Bravo, la prossima volta chiamiamo te come promoter" non ha tardato a rispondere Guè. I Club Dogo sono davvero tornati.