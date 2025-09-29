Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: “Il Grand Tour, sogno che continua”

Lampedusa, 29 settembre 2025 – Viandante “schiavo dei propri sensi” come Lord Byron, convinto che nel mondo degli uomini “nulla è necessario, tranne l’amore” come Goethe, Claudio Baglioni tira fuori il “voyageur romantique” che gli scalpita dentro sul palco di quel “GrandTour La Vita È Adesso” presentato l’altra sera sotto i fuochi d’artificio di una Lampedusa in festa. Archiviate le celebrazioni patronali della Madonna di Porto Salvo solo qualche giorno prima, infatti, l’isola più meridionale del Meridione è tornata a cantare con la sua icona laica preferita nell’anteprima dei quaranta concerti che l’estate prossima vedranno il “viaggiatore” (sulla coda del tempo) pure a Pistoia il 7 luglio, Cernobbio l’11, Bergamo il 13, Firenze il 16, Cattolica il 17, Castiglioncello il 16 agosto, Forte dei Marmi il 17, Brescia il 3 settembre, Vigevano il 6 e Macerata il 9, accompagnato da una formazione di quindici musicisti e cinque vocalist. Ancora da definire alcune di date, tra cui quella di Spoleto. Debutto il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia ed epilogo il 12 settembre alla Reggia di Caserta. Biglietti in vendita da oggi.

Il desiderio di regalarsi ancora un giro di esibizioni nei luoghi d’arte, che in autunno vorrebbe accompagnare con un’ultima appendice internazionale (alla Royal Albert Hall di Londra, allo Zénith di Parigi, al Forest National di Bruxelles, all’Hallenstadion di Zurigo, al Madison Square Garden Theater di New York), ha spinto il cantore della maglietta fina ad allentare i solenni propositi di quel tour d’addio entrato in crisi non appena annunciato (“forse ho fatto una ca**ata” aveva confidato agli intimi non appena messo piede fuori dalla sala della conferenza stampa). Dopo arene, palazzi dello sport, teatri (a fine mese parte l’ultima tranche), cornici storiche ed estero, all’appello mancano, infatti, quei grandi stadi che Baglioni intenderebbe toccare nell’estate 2027 con tre-quattro eventi mirati (“pagherò pegno per lo sforamento”, scherza) prima del probabilissimo epilogo sotto la luna dell’ex aeroporto militare di Centocelle, il quartiere in cui è cresciuto, per concludere il cammino lì dov’è cominciato, sessantuno anni fa, con la partecipazione in piazza San Felice da Cantalice al suo primo concorso per voci nuove.

Il primo sogno di tanti. “Perché un uomo che non sogna è come un uomo che non suda, accumula in sé riserve di veleno” ha spiegato Baglioni dal palco, citando Truman Capote, prima di concludere l’esecuzione integrale di La vita è adesso (quattro milioni e mezzo di copie, di gran lunga l’album più venduto nella storia della musica italiana) con Il sogno è sempre, inedito conposto apposta per la riedizione del quarantennale. Nella seconda parte il resto del canzoniere, da Amore bello a Strada facendo, da Uomo di varie età a Via, senza tralasciare, come ormai abitudine, una versione karaoke di Questo piccolo grande amore cantata quasi interamente dal pubblico.

La fatica di arrivare in piedi sulle gambe all’ultimo round s’è fatta sentire. Ma lui continua a non cedere. Se Springsteen, superati i 70, ha un po’ accorciato la durata delle sue epiche maratone, Baglioni no. Tre ore e mezzo di show, proprio lì dove nel 2013 Papa Francesco pronunciò la sua omelia contro la “globalizzazione dell’indifferenza” verso le sofferenze di quei migranti su cui pure lui per dieci anni, dal 2003 al 2012, ha acceso i riflettori del suo festival O’ Scià. Anche a costo ogni tanto, complice l’emozione, di smarrire per un attimo la bussola. “Mi sono commosso in due-tre momenti – ammette – Mi è capitato soprattutto durante Avrai, forse pensando al mio nipotino Leone Riccardo nato a giugno. È la vecchiaia. In certi momenti vorrei sdoppiarmi come Michael Jackson, che nel finale del Dangerous World Tour si scambiava di nascosto con un uomo-razzo e mentre quello se ne volava sopra le teste della gente col suo jet-pack lui stava già in camerino. Questo concerto è stato forse il più difficile della mia vita. Perché Lampedusa e Roma sono casa e quindi i due posti che mi emozionano di più”.

Una notte per 9.500 a fronte di una popolazione di 6.500 residenti che la dice lunga sull’effetto-Claudio. Anche col pensiero alle polemiche che avevano preceduto l’evento per gli 800mila euro investiti dal Comune. “Mi spiace sempre quando si mischiano soldi e musica, ma è una polemica nata e morta lì, malumori riconducibili a qualche voce isolata visto che si trattava di fondi europei spendibili solo per eventi culturali” ribadisce Baglioni. “Quella cifra è stata spalmata su più eventi, non solo sul mio, e la metà è rimasta all’isola, tra alberghi, ristoranti e rinnovo del campo sportivo. Gli artisti, io per primo, sono saliti sul palco a titolo di amicizia”.