Ciro Petrone al Grande Fratello: chi è l’attore protagonista della corsa di Temptation Island

Ciro Petrone al Grande Fratello. Da Gomorra alla Casa più spiata d'Italia. Quindici anni dopo il film di Matteo Garrone che lo ha lanciato nel personaggio di 'Pisellino' (suo soprannome anche nella realtà), l'attore 35enne diventa uno dei concorrenti del reality show più longevo del panorama televisivo italiano.

Ciro Petrone

Un volto noto, quindi. Dopo Gomorra, Ciro Petrone ha partecipato a diverse produzioni televisive, a qualche reality show e recitato in diversi film: undici per la precisione, molti dei quali dello stesso Garrone e dei Manetti Bros. Eppure l'attore napoletano è noto presso il grande pubblico per una scena sì, ma non di un film.

Era il 2019, Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica stavano partecipando a Temptation Island Vip. Coppie e single erano da pochi giorni nei rispettivi villaggi all'Is Morus Relais e le tentazioni di fatto non erano ancora cominciate. Il ragazzo, tuttavia, aveva sin da subito manifestato segni di insofferenza nei confronti della lontananza dalla fidanzata.

Ed ecco il colpo di teatro: Ciro Petrone, non sopportando di non vedere Federica per qualche giorno, improvvisa una corsa che neanche al Sei Nazioni di rugby e vola dal villaggio dei fidanzati a quello delle fidanzate. Seminando letteralmente una quantità improponibile di operatori e assistenti, che cadono come birilli nel tentativo di fermarlo. E alla fine l'amore trionfa. E la corsa di Ciro Petrone entra di diritto nel novero dei momenti epici della televisione italiana.