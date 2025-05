Chiquito vince Sognando Ballando con le Stelle fra le polemiche

Ultima puntata con polemiche, quella di ‘Sognando Ballando con le Stelle’. A vincere è stato il ballerino dominicano Chiquito e sono stato in tanti sui social network a puntare il dito: “Ha vinto per lo straordinario engagement che hanno i profili social di Wanda Nara”. Yovanny De Jesus Moreta, ovvero Chiquito, ha infatti fatto coppia nell’ultima serata del talent show condotto da Milly Carlucci con la showgirl argentina e, secondo molti telespettatori, questo avrebbe condizionato in maniera determinante a suo favore il risultato.

Il dato di fatto, comunque, è che il ballerino dominicano è stato fra i favoriti alla vittoria finale sin dalle prime puntate di ‘Sognando Ballando con le Stelle’ tanto per il talento quanto per la lunga e articolata carriera che Chiquito ha alle spalle. Il ballerino classe 1981, infatti, è diventato professionista già a 10 anni. In Italia è arrivato all’età di 15 anni, dopo aver studiato danza anche a New York. Dal 1999 al 2003 ha vinto cinque volte il campionato nazionale di salsa cubana, salsa portoricana, bachata e merengue, entrando poi a far parte del gruppo Latin Black. Nel 2007 ha fondato la compagnia Dominican Power. In tv lo abbiamo già visto ballare a Zelig e proprio in quel Ballando con le Stelle di cui adesso, dopo questa vittoria, diventa un maestro professionista.

Dalla prossima edizione del talent show di Raiuno, infatti, Chiquito sarà uno dei professionisti all’interno del cast che ballerà insieme ai concorrenti.