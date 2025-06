Grande Fratello soap: Chiara litiga con Zeudi. Cosa c’entra Shaila

Il Grande Fratello è una soap opera. A tratti anche di qualità non eccelsa, va riconosciuto. Ma pur sempre una soap opera che si snoda per mesi anche dopo la fine del reality show. Perché in fondo, come ha affermato più volte anche lo stesso conduttore di Alfonso Signorini, il Grande Fratello non si ferma mai. E così ecco che, in mancanza di contenuti di spessore, i protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 si rendono protagonisti di siparietti sui loro rapporti.

Dopo Lorenzo Spolverato che ha annunciato coram populo la fine della sua storia d’amore con Shaila Gatta, ecco Chiara Cainelli dar conto - chissà a chi, peraltro - della fine della propria amicizia con Zeudi Di Palma. Tutto rigorosamente a mezzo social.

“Zeudi era una mia amica e non si è dimostrata tale, è andata così. Mi duole dirlo e ci ho sofferto abbastanza. Ma ora parlo. Sono sempre stata in silenzio. Non voglio metterla in cattiva luce, ma le cose stanno così. Le cose sono andate così, molto semplicemente - racconta su Instagram Chiara Cainelli -. Siamo andate a fare aperitivo con Alfonso. E da lì non l’ho mai più vista. L’ho sentita, le ho chiesto più volte di vederci, ma non ha mai accettato. Avevo capito che qualcosa non andasse, così le ho chiesto spiegazioni. Perché le chiedevo di vederci sempre da sole. Ve lo confesso: sono in difficoltà. Me ne hanno dette di ogni colore, ma mi dispiace, io ho fatto tutto per mantenere questa amicizia”.

Ed ecco arrivare il nocciolo della questione: la partecipazione ad alcuni eventi. "Zeudi non mi ha più risposto. Mi ha detto che secondo lei ero più interessata agli eventi, quando io ne avevo fatto solo uno. E solo perché dovevo lavorare. Quando c’è del lavoro io sono sempre felice, al mio compleanno lei non è potuta venire perché aveva un lavoro ed io ero contentissima per lei”.

"Zeudi e Shaila si sono viste e non hanno invitato Chiara. Lei ci teneva a quelle amicizie, c'è rimasta male. Si è sentita tagliata fuori" ha aggiunto il fidanzato di Chiara, Alfonso D’Apice. La soap continua.