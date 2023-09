Chiara Porchianello: chi è, dove l’abbiamo già vista prima di Amici 23 e la sua amicizia famosa

Chiara Porchianello è un'allieva di Amici 23. La ballerina romana di 19 anni è una delle protagoniste della prima puntata del talent show di Maria De Filippi e sicuramente lo sarà anche di gran parte della stagione della scuola più famosa d'Italia. Il suo talento è indiscutibile, tanto che Emanuel Lo non se l'è lasciato sfuggire.

Il volto di Chiara Porchianello, tuttavia, sarà sembrato famigliare a molti telespettatori. Agli appassionati di danza non sarà sfuggita la sua partecipazione a 'Tim Summer Hits' come componente della coreografia di Annalisa, mentre a chi segue Amici ormai da tempo risulterà familiare un altro particolare non secondario. La ballerina si era già esibita lo scorso anno nello studio del talent show di Maria De Filippi. Sfidando l'allieva di ballo Rita. E venendo da lei battuta.

Questa volta la ballerina entra nel programma dalla porta principale, ovvero essendo scelta per occupare un banco sin dalla prima puntata. E chissà che il programma non le porti la medesima fortuna che ha portato a Giulia Stabile, fra le migliori amiche di Chiara Porchianello da molti anni. Le due sono inseparabili, tanto da essersi fatte lo stesso tatuaggio.

Un rapporto che sicuramente potrà darle il giusto supporto proprio durante questa esperienza nella scuola di Amici. Chi meglio di Giulia Stabile potrebbe capire le difficoltà e anche i momenti unici che si possono vivere proprio all’interno della scuola di Canale 5?