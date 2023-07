Chiara Ferragni in cucina con lo chef Cedric Grolet

Lezione di cucina da un vero maestro per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha preparato dei dolci insieme allo chef francese Cedric Grolet, pasticcere di fama mondiale noto anche per la sua capacità di realizzare dolci della stessa forma della frutta di cui sono composti. Un'occasione nella quale i due hanno condiviso tanto alcune nozioni di cucina quanto i follower, visto che i profili Instagram di entrambi ne contano svariati milioni.

Chiara Ferragni con lo chef Cedric Grolet

"Dopo anni passati a gustare i miei biscotti, oggi sto imparando da @chiaraferragni come fare il suo preferito ! Allora, cosa ne pensi del suo biscotto?" è il post di Cedric Grolet su Instagram. Chiara Ferragni e Cedric Grolet hanno poi fatto assaggiare i biscotti servendo il pubblico fuori dal laboratorio del pasticcere.

Non tutti i follower dello chef, però, sono sembrati particolarmente contenti della collaborazione. Anzi. Molti sono stati i commenti di detrattori di quella che è sembrata a tutti soprattutto un'operazione commerciale. Quello della cucina, d’altro canto, non è un mondo nel quale viene concesso spazio allo spettacolo e quindi è inevitabile che qualcuno possa storcere il naso.

In ogni caso, spot oppure no, Chiara Ferragni ha scelto di mettersi in gioco in un settore che di certo non è quello del suo core business. E questa esperienza, forse, potrebbe presto sfociare in una nuova proposta commerciale.