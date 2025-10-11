Chiamamifaro, è uscito ‘Foglie’: “Per chi non ha voglia di correre e ama la vita lenta”

Milano, 11 ottobre 2025 – ‘Foglie’ è uscito. Il nuovo singolo di Chiamamifaro, all’anagrafe la bergamasca Angelica Gori, è disponibile su tutte le piattaforme e si aggiunge alla tracklist del disco ‘Lost & Found’. Giusto un mese prima del live dell’11 novembre ai Magazzini Generali di Milano.

Chiamamifaro, ovvero Angelica Gori

Chiamamifaro, il tuo nuovo brano ‘Foglie’ è dedicato agli "ultimi della fila". Quando ti sei sentita "ultima della fila" e perché?

“Mi ci sento un po' sempre. Ma non parlo di ‘ultima della fila’ nel senso di perdente. Io parlo di ‘ultimi della fila’ come quelli che hanno un po' un passo più lento rispetto agli altri. Questa canzone parla anche tanto del tempo, che non sembra non bastare mai. E quindi di voler cercare ogni tanto di rallentarlo e di chi, appunto, magari rimane un po' indietro perché non ha voglia di correre e cammina un po' più lentamente degli altri. Io sono sicuramente una di quelli che non sempre si sente dentro a questo ritmo super veloce e che ogni tanto ha bisogno di di rallentare”.

Tu sei stata in tour un po' tutta l'estate e poi sarai sia a Roma (il 30 ottobre a Largo Venue), sia a Milano (l’11 novembre ai Magazzini Generali). Quale è la parte più bella dell'essere in tour?

“Mi piace girare con la mia band, perché sono miei super amici. Peraltro per le date autunnali ci saranno due aggiunte alla band, quindi saremo in sei sul palco. Forse poi la cosa che preferisco è fermarmi a far due chiacchiere dopo il concerto con chi rimane. Devo dire che c'è sempre un'energia molto bella”.

La canzone fra quelle che hai scritto che ti piace di più?

“Direi ‘Foglie’. Poi ovviamente le canzoni raccontano un periodo, quindi questa è sicuramente quella un po' più rilevante in questo momento e anche una delle canzoni dove più mi mi racconto in maniera personale. Tante volte si cerca di di scrivere delle canzoni che che partono da te, ma che poi siano anche un po' universali. E invece questa parla proprio di me e e quindi è forse quella più introspettiva”.

La collaborazione dei tuoi sogni?

"Mi piacerebbe molto lavorare con Brunori Sas”.

Sanremo?

"Vediamo se è il momento giusto. Spero che quel palco arrivi, ma dovrà essere quando sarà lui a voler arrivare”.

Il tuo obiettivo?

"Scrivere mi piace, però il live è il vero cuore di questo lavoro. Quindi stare il più possibile sui palchi. E fare tutto un gradino alla volta”.